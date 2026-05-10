Достанич: Аз имам 10-12 човека, на които разчитам

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич говори след поражението на тима с 1:2 от Спартак (Варна) в двубой от 34-ия кръг на efbet Лига.

"Спартак влезе по-добре в мача. Първите 10-15 минути не бяхме добре организирани. След като ни вкараха гол, имахме добра реакция, направихме положения и изравнихме. Трябваше да бъдем спокойни. Да говорим реално - Спартак играе под натиск. След контузията на Васил Казълджиев сменихме нещата и това даде негативен резултат", започна Достанич.



"Аз имам 10-12 човека, на които разчитам. Има млади, които заслужават шанс, аз им давам. Ако искаме да даваме шансове на младите, трябва да имаме и опитни около тях. Аз съм доволен, дават всичко от себе си", коментира още той.