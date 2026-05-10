Гьоко Хаджиевски: Днес мачът беше задължителен за нас

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски поздрави своите футболисти след успеха с 2:1 над Славия.

„Щастлив съм. Ако не бяхме победили днес, трудно щяхме да говорим за оцеляване. Исках от футболистите да играят така, както срещу Добруджа. През второто полувреме имахме доста голови положения. Славия има по-опитни футболисти от нас. Успяхме да се преборим за победата със сърце. До последната секунда на шампионата ще даваме всичко от нас. Даваме всичко от себе си. Нямаме много време за почивка. Трябва да покажем, че физически, тактически и организационно Спартак трябва да е в елита. Много хора ни отписаха и казва, че няма за какво да се борим. Дадох си задача до последно да се борим тези хора, които са на стадиона. Трябва да ценим тази подкрепа“.