Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

Спартак (Варна) посреща Славия в мач от XXXIV кръг на efbet Лига. Началото на срещата на "Коритото" ще бъде дадено от главния съдия Волен Чинков в 14:15 часа.

Мачът е жизненоважно значение за "соколите", които се борят със зъби и нокти за своето спасение. Отборът на Гьоко Хаджиевски няма победа досега във фазата на плейофите - две загуби и едно реми. Равенството беше записано в последния кръг - срещу Добруджа на Ясен Петров край морето.

Славия пък вече си осигури оставането в елита и най-вероятно Ратко Достанич ще дава по-голям шанс на младите футболисти от своя състав в оставащите срещи. "Белите" удариха с 2:1 Септември (София) през седмицата и се отдалечиха на достатъчно разстояние от опасната зона.

Спартак (Варна) - Славия

Съдия: Волен Чинков

Начало: 14:15 часа

Стадион: "Спартак", Варна