Алавес пропусна да спечели срещу Елче и да се измъкне от опасната зона

Елче и Алавес завършиха наравно 1:1 в мач от 35-ия кръг на Ла Лига. И двете попадения паднаха след почивката, когато първо Тони Мартинес (51’) откри от дузпа за гостите, но Алваро Родригес (72’) изравни. Двата тима изиграха интересен мач с доста положения и пред двете врати.

Първата част възпитаниците на Едер Сарабия и Кике Санчес Флорес създадоха някои добри ситуации, но Андрезиньо и Виктор Чуст се отличиха с пропуски за Елче, а Виктор Парада не успя да се разпише за Алавес. Гостите откриха в самото начало на втората част, когато Тони Мартинес се разписа до дузпа. Последваха силни минути с нови пропуски, за да се стигне до 72-ата минута, когато Алваро Родригес се разписа с глава, но с огромна заслуга за гола бе Хосан, който достави отлично центриране от фланга.

С това равенство Алавес отново пропусна отлична възможност да се измъкне от опасната зона и да се изравни по точки именно срещу днешния си противник Елче. Домакините са с два пункта повече, но са на 14-ата позиция в подреждането.

Снимки: Gettyimages