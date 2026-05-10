Компани не смята да променя игровата тактика

  • 10 май 2026 | 09:17
Венсан Компани отговори дали планира да промени игралната система на Байерн заради големия брой допуснати голове в последните мачове. Старши треньорът на баварците заяви, че отборът не трябва да се отказва от това, което го прави силен. Според Компани, че Байерн е на правилния път и проблемите трябва да бъдат решени, като се работи върху детайлите.

„Аз съм от Белгия и ние сме подобни на германците – много сме прагматични. Нямаме някаква мечтателна философия. Ако головата ви разлика е +81 – най-високата в историята на Бундеслигата – това означава, че сте направили много, за да избегнете загубата. Не искаме да губим това, което ни прави силни – искаме да печелим.

Головата разлика също показва, че постигаме това не с минимални, а често със значителни разлики. Мач като този срещу ПСЖ се решава от най-малките детайли. Разбира се, трябва да направим някои неща много по-добре. Но никога не е имало случай, в който опонентът ни да е значително по-добър от нас. Това, което искаме да подобрим, не бива да ни струва това, което ни прави силни. И ако го погледнем рационално, сме на прав път – просто трябва да подобрим детайлите“, каза Компани.

