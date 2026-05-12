Ръсел иска абсолютния рекорд на Северната дъга на “Нюрбургринг”

Пилотът на Мерцедес във Формула 1 Джордж Ръсел разкри, че е говорил с шефа си Тото Волф за това да пробва да подобри абсолютния рекорд на Северната дъга на “Нюрбургринг”, който се държи от прототип на Порше.

Миналата година Макс Верстапен записа неофициален рекорд на 20-километровото трасе за GT3 автомобил с време 7.45 минути като част от подготовката му за “24 часа на “Нюрбургринг”, като легендарното състезание е този уикенд. И това също е повлияло на мотивацията на Ръсел.

Абсолютният рекорд на Северната дъга е 5.19,546 минути и е дело на Тима Бернхард с Порше 919 Хибрид Evo, поставен преди 8 години, като прототипът беше освободен от ограниченията на тогавашния клас LMP1.

“Гледах състезанието на Макс на Северната дъга, също така гледах и мокрото състезание от WEC на “Имола”, като и двете бяха много добри - заяви Ръсел. - Определено бих искал да се пробвам на Северната дъга, няма съмнение в това. Карал съм там преди, имам стотици обиколки на симулатора на пистата, но не знам като ще стартирам там.”

Верстапен се ползва с пълната подкрепа на Ред Бул по отношение участията му в GT състезания, но политиката на Мерцедес по темата е по-резервирана.

“Опитах се веднъж да говоря с Тото да се пробваме с болид от Формула 1 на Северната дъга и да подобрим абсолютния рекорд”, потвърди Ръсел, но не каза какъв е бил отговорът на шефа на Мерцедес.

“Надявам се, че когато и аз имам 4 световни титли, ще мога да се състезавам на Нордшлайфе в хода на сезона във Формула 1”, допълни британецът.

Снимки: Gettyimages