Целта на Ред Бул е да стигне до минималното тегло за Гран При на Австрия

  • 11 май 2026 | 18:16
Ред Бул не стартира сезона във Формула 1 по най-добрия начин, но изглежда, че Биковете направиха значителна крачка напред с пакета с подобрения, който беше въведен за Гран При на Маями.

Той помогна да се реши един от водещите недостатъци на RB22, а именно неговото тегло. Преди подобренията във Флорида колата на Ред Бул беше с 12 килограма по-тежка от минималното тегло от 798 тегло. В момента този дефицит е намален наполовина, а надеждата на Биковете е те да достигнат минималното тегло за домашния си старт в Австрия в края на месец юни, когато се планират и следващите по-големи промени по RB22.

Верстапен обясни част от прогреса на Ред Бул

„В Монреал ще направи няколко малки промени, ще трябва да почакаме за следващите по-големи подобрения. Планирали сме сваляне на теглото за Австрия, когато трябва да достигнем минималното тегло“, каза техническият директор на Ред Бул Пиер Ваше.

Снимки: Gettyimages

