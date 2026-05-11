  Шумахер призова Хамилтън и Алонсо да се оттеглят и да дадат път на младите

Шумахер призова Хамилтън и Алонсо да се оттеглят и да дадат път на младите

  • 11 май 2026 | 19:48
Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер призова многократните шампиони Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън да се оттеглят от спорта и да дадат път на младото поколение състезатели.

Двукратният шампион Алонсо ще навърши 45 през лятото, а седемкратният първенец Хамилтън навърши 41 в началото на януари. Двамата в момента са най-възрастните пилоти във Формула 1 и на този етап не дават индикации, че смятат да се оттеглят от стартовата решетка. Според Шумахер обаче те трябва да направят това, за да отворят пътя пред младите и талантливи пилоти, чиито кариери тепърва започват.

Фернандо Алонсо: Надявам се това да не е последният ми сезон във Формула 1

„Хамилтън е в по-добра позиция тази година. Но в хода на цял сезон той няма да има шанс срещу Леклер. Време е, трябва да кажа същото и за Алонсо, двамата си прекараха страхотно във Формула 1. Но дойде времето те да освободят своите кокпити и да дадат шанс на младите“, каза Шумахер, който посочи Оливър Беарман за логичния заместник на Хамилтън във Ферари.

„Вярвам, че ако той получи шанс, ще бъде истинско предизвикателство за Леклер. Сигурен съм в това, така че за отбора всъщност ще е по-добре“, обясни бившият пилот на Джордан, Уилямс и Тойота за настоящия състезател на Хаас.

Снимки: Gettyimages

