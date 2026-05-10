Пулишич отпадна за днешния сблъсък между Милан и Аталанта

  10 май 2026 | 17:37
Нападателят на Милан Кристиан Пулишич е получил болки в седалищен мускул по време на днешната сутрешна тренировка на тима, поради което ще пропусне тазвечерното домакинство на Аталанта, съобщават италианските медии.

Все още не е ясно колко сериозна е травмата и колко дълго ще се възстановява американският национал. Смята се, че отсъствието му от днешния мач е по-скоро предпазна мярка за предотвратяването на по-тежка контузия. Макар и все още да няма гол от началото на годината, Пулишич беше гласен за титуляр срещу бергамаските. Сега обаче фаворит за негов заместник в двубоя е Рафаел Леао, като португалецът ще заформи атакуващ тандем със Сантиаго Хименес, чийто последен мач от първата минута беше именно срещу Аталанта (1:1) в края на октомври.

Снимки: Gettyimages

