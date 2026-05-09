Алегри: Не се тревожа, съдбата ни е в нашите ръце

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри беше категоричен, че не се притеснява дали отборът ще успее да се класира за Шампионската лига, както и че е изцяло фокусиран върху предстоящото домакинство на Аталанта. Той също така за пореден път увери, че има разбирателство с клубното ръководство и че планира да остане на “Джузепе Меаца” задълго.

“Предстои ни тежък мач. Свършихме добра работа тази седмица и утре ще се изправим срещу Аталанта, опитвайки се да се върнем към победите, които от известно време ни липсват у дома. В момента от значение е психическият аспект. Не бива да губим желание, убеждение и най-вече ентусиазъм. Ще се нуждаем от кураж утре, което важи и за мачовете ни с Дженоа и Каляри. Също така не бива да хабим енергия за други неща. Преди всичко, трябва да се фокусираме върху утрешния мач. От друга страна, Аталанта има целта да задържи седмото място. Така че ще трябва да бъдем много добри. Мачът ни от миналата неделя беше доста странен (загуба с 0:2 от Сасуоло - б.р.). Трябваше да избегнем допускането на гол рано през втората част, но вместо това много лесно допуснахме такъв.

🗣️ Allegri in press conference: “We need courage in the upcoming matches. We must not waste energy on other things, but stay fully focused on tomorrow night against a strong Atalanta side.” pic.twitter.com/ZENhpnagaT — Milan Posts (@MilanPosts) May 9, 2026

Не съм разтревожен, трябва да се гледа на нещата позитивно. Нормално е, когато идваш от загуба като тази от Сасуоло, да виждаш нещата по-негативни, отколкото всъщност са. Съдбата ни е в нашите ръце. Футболът е красив, защото всичко може и трябва да се промени за 90 минути. Но не бива да променяме това, което сме постигнали през последните 10 месеца. Утре започва един минисезон от три мача, като ние виждаме нещата по следния начин: имаме преднина от три точки. Ако постигнем нужните резултати, ще се класираме за Шампионската лига. В противен случай, не заслужаваме да участваме в ШЛ. Утре ще реша за титулярния състав, но в момента имам нужда от всеки. Всички са на разположение освен контузения Лука Модрич и наказания Фикайо Томори. Дори Лука Модрич да поднови тренировки на “Миланело”, почти невъзможно е да играе в последния ни мач.

🗣️ Allegri in press conference: “Tomorrow a mini league of three matches begins. We have a three-point advantage: if we get the results, we’ll qualify for the Champions League and we’ll deserve it. Otherwise, we won’t go.” pic.twitter.com/eTCO1TB2nD — Milan Posts (@MilanPosts) May 9, 2026

Тази година работихме добре, въпреки че напоследък липсват резултати. Феновете трябва да ни помогнат, защото заедно трябва да осигурим участието на Милан в ШЛ. Когато водим дискусии, има неща, за които постигаме съгласие. Важното е всички да работят за отбора. Мнозина са преминали през Милан, но клубът е това, което остава. Хората в Милан трябва да работят за клуба, който има история за поддържане и славно ДНК. Виждам това в ръководството, но не е лесно да се постигат резултати. Ако завършим в топ 4, това ще означава, че сме свършили добра работа и сме положили основите за подобрение през следващия сезон. Дали ще остана? В момента най-важен е Милан, включително предстоящите мачове и следващата кампания. В продължение на 10 месеца работехме с големи фокус и отдаденост. Трябва да уважаваме всички хора, които ни помагат да се представяме на максимално ниво. Не съм мислил за нищо друго, защото целта ми е да остана в Милан възможно най-дълго”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages