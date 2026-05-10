Нов провал би коствал много на Милан

В неделя вечер, 10 май 2026 г., емблематичният стадион „Джузепе Меаца“ ще бъде сцена на един от най-вълнуващите сблъсъци в края на сезона в Серия А. Милан приема Аталанта в мач от 36-ия кръг, като и двата отбора влизат в двубоя под сериозно напрежение и с остра нужда от точки.

Домакините от Милан в момента заемат четвъртото място в класирането с актив от 67 точки. Въпреки позицията си в зоната на Шампионската лига, формата на „росонерите“ е притеснителна. В последния кръг те допуснаха тежко поражение с 0:2 от Сасуоло, като това бе третата им загуба в последните пет мача. Тимът на Масимилиано Алегри изглежда изтощен в края на кампанията, записвайки само една победа (1:0 срещу Верона) и едно равенство (0:0 срещу Ювентус) в този период.

Ситуацията при Аталанта не е по-розова. Бергамаските са седми с 55 точки и се намират в серия от пет мача без победа. Последните им резултати включват нулево равенство срещу Дженоа и болезнена загуба с 2:3 от Каляри. За Рафаеле Паладино и неговите момчета този мач е последен шанс да запазят надеждите си за по-предно класиране.

Треньорът на Милан, Масимилиано Алегри, бе категоричен след поражението от Сасуоло, заявявайки, че отборът трябва незабавно да се „рестартира“ и да се върне към победния път. Той определи последните резултати като „пропусната възможност“, но подчерта, че мислите му вече са насочени към подсилване на състава за следващия сезон в Шампионската лига.

От другата страна, Рафаеле Паладино се намира в деликатна ситуация. Бъдещето му в Аталанта изглежда несигурно, след като той сподели пред медиите, че все още не е получил сигнал от ръководството за нов цикъл. „Аз съм амбициозен и ще дам всичко от себе си до края на сезона“, заяви Паладино, опитвайки се да мотивира своите играчи преди визитата в Милано.

Статистиката от последните директни двубои дава поводи за оптимизъм на феновете на Аталанта. В последните пет срещи между двата тима бергамаските са записали три победи и две равенства. Последният мач, игран през октомври 2025 г., завърши 1:1, но при последното си посещение на „Джузепе Меаца“ през април 2025 г., Аталанта си тръгна с трите точки след минимален успех с 1:0 с гол на Едерсон.

С Рафаел Леао в предни позиции за Милан и Джанлука Скамака, водещ атаката на гостите, феновете могат да очакват напрегнат двубой, в който залозите са огромни.