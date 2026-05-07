Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. В Милан им омръзна от Леао, ще го обявят за продан

В Милан им омръзна от Леао, ще го обявят за продан

  • 7 май 2026 | 16:54
  • 259
  • 0

Предвид слабото представяне на нападателя на Милан Рафаел Леао в последните мачове на тима, слуховете в Италия около неговото бъдеще стават все по-усилени.

В днешния брой на “Гадзета дело спорт” основният материал е свързан именно с португалския национал. Според изданието на клубното ръководство вече им е омръзнало да чакат Леао да разгърне пълния си потенциал и най-после да покаже постоянство в изявите си. Ето защо оттам са решили, че сега е дошъл моментът да се разделят с 26-годишния играч, чийто последен гол беше на 1 март. Макар и откупната му клауза да е внушителните 175 млн. евро, в момента цената му е много по-ниска: 50-60 млн. евро. Въпреки че договорът му е до лятото на 2028 година, клубът не само е готов да разгледа оферти за своята звезда, но и да ги насърчи. От друга страна, на предстоящото Световно първенство португалецът ще има добра възможност да впечатли своите кандидат купувачи.

Междувременно, очаква се Леао да остане на пейката в предстоящия домакински сблъсък с Аталанта, след като в последните мачове беше освиркван от фенове на Милан. Най-вероятно двамата титуляри в нападение ще бъдат Кристиан Пулишич и Сантиаго Хименес, които бяха резерви при загубата от Сасуоло с 0:2.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

  • 7 май 2026 | 14:31
  • 3353
  • 0
Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

  • 7 май 2026 | 14:28
  • 530
  • 2
Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

  • 7 май 2026 | 14:19
  • 451
  • 1
Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 604
  • 8
Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 13438
  • 45
Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

  • 7 май 2026 | 13:50
  • 884
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 21637
  • 30
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 21518
  • 33
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 11732
  • 52
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 2577
  • 0
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 14548
  • 13
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 4881
  • 0