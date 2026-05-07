В Милан им омръзна от Леао, ще го обявят за продан

Предвид слабото представяне на нападателя на Милан Рафаел Леао в последните мачове на тима, слуховете в Италия около неговото бъдеще стават все по-усилени.
В днешния брой на “Гадзета дело спорт” основният материал е свързан именно с португалския национал. Според изданието на клубното ръководство вече им е омръзнало да чакат Леао да разгърне пълния си потенциал и най-после да покаже постоянство в изявите си. Ето защо оттам са решили, че сега е дошъл моментът да се разделят с 26-годишния играч, чийто последен гол беше на 1 март. Макар и откупната му клауза да е внушителните 175 млн. евро, в момента цената му е много по-ниска: 50-60 млн. евро. Въпреки че договорът му е до лятото на 2028 година, клубът не само е готов да разгледа оферти за своята звезда, но и да ги насърчи. От друга страна, на предстоящото Световно първенство португалецът ще има добра възможност да впечатли своите кандидат купувачи.
Междувременно, очаква се Леао да остане на пейката в предстоящия домакински сблъсък с Аталанта, след като в последните мачове беше освиркван от фенове на Милан. Най-вероятно двамата титуляри в нападение ще бъдат Кристиан Пулишич и Сантиаго Хименес, които бяха резерви при загубата от Сасуоло с 0:2.
