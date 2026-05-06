Гьоко Хаджиевски: Нямаме късмет, очевидно е

Старши треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски не скри разочарованието си след изпуснатата победа срещу Добруджа. Неговият отбор беше на няколко секунди от трите точки, но допусна изравняване дълбоко в добавеното време и остава в опасната зона на класирането.

"Нямаме късмет, очевидно е. Направихме всичко възможно да задържим резултата. Имахме три-четири 100%-ови положения в последните 5 минути. Можехме да направим 2:0. Не мисля, че Добруджа заслужаваше равенството. Това е. Футболът много пъти е неправеден. Даваме всичко от себе си във всеки мач. Не ни остава нищо друго, освен да се бием до последния мач и да покажем, че ние заслужаваме. Можем много да съжаляваме. Много сме разочаровани, но така се получи.

Щастлив съм, защото виждам искрени и честни футболисти. Казахме си, че каквото и да се случи, трябва да се борим докрай и да вярваме в себе си. Вървим по тежък път, но ще излезем накрая", сподели опитният специалист.

Снимки: Startphoto