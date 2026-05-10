Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Шон Стрикланд си върна титлата в средна категория на UFC. Американецът надделя с неединодушно съдийско решение над Хамзат Чимаев в главния двубой на събитието UFC 328, което се проведе в "Пруденшъл Център" в Ню Джързи по-рано днес.

Поражението бе първо за Чимаев в 16 професионални ММА срещи. Той избра да разменя удари в стойка със Стрикланд през по-голямата част от времето, което даде възможност на Стрикланд да наложи стила си. Американецът пък показа добра защита от събаряния и дефанзивен граплинг, като защити 4 от 13 опита за поваляне и не позволи да бъде отказан със събмишън в първия рунд.

Хамзат откри битката с няколко ритника в лявото бедро на Стрикланд, но 15 секунди по-късно пренесе двубоя на земята. Стрикланд бе с гръб към клетката и използва октагона, за да се изправи, но опитният чеченец използва тази възможност, за да се "закачи"на гърба му. Малко след средата на рунда Стрикланд се изкъкна от единия от ъглите на октагона и се върна на колене, но не успя да набере достатъчно височина и да се изправи, тъй като Чимаев му тежеше с контрол и захват на гърба. Американецът все пак се изправи за секунда, но бившият шампион го вдигна и просна отново на пода. Чимаев опита да приключи битката, но неуспешно. Чеченецът, който се състезава под флага на ОАЕ, завърши първата част с близо четири минути и половина време на контрол.

Чимаев започна втората част с прави удари в тялото на Стрикланд. Боецът с прякор Вълка държеше центъра на октагона и разменяше удари с увереност, но минута и половина след началото на рунда се опита да пренесе двубоя на земя. Стрикланд го контрира и се озова в доминантна позиция. Чеченецът все пак отблъсна Стрикланд от себе си. Стрикланд защити още един опит за влизане в двата крака на Чимаев и отново се озова в позиция на контрол в партер. Калифорниецът завърши рунда с пълен контрол, а Чимаев бе с разкървавено лице.

Боксовите размени между двамата откриха и третата част. Бойците избраха да разменят прави удари и крошета от средна дистанция. Темпото и ритъмът на срещата се забавиха. Чимаев търсеше да пласира мощен десен крос след два поредни прави удара с лявата ръка, но Стрикланд всеки път се отбраняваше със завъртане и повдигане на лявото си рамо. С мощен ляв прав обаче чеченецът разкървави носа на съперника си.

19

Чимаев започна четвъртия рунд с думите "Обичам те, приятелю!", но след това веднага се втурна в атака. Боксовият дуел продължи и в този рунд, като Чимаев категорично държеше центъра. 31-годишният бивш борец вкара и ритници в лявото бедро на Стрикланд, а в последната минута реши да пренесе схватката на земята и отбеляза поваляне, което му позволи да контролира събитията в клетката до края на рунда.

В началото на финалните пет минути Чимаев отбеляза събаряне моментално, но Стрикланд се приближи до клетката и умело я иползва, за да се изправи. Американецът се опита да контрира с опит за поваляне, но неуспешно. Старият нов шампион пласираше ляв прав след ляв прав, но Чимаев бе този, който пресираше и вкраваше по-мощните удари. В последната минута на битката Вълка опита още едно събаряне, но не успя да повали Стрикланд и да го задържи.

Успехът бе 31-ви в общо 38 двубоя за Стрикланд. Във визитката си той държи победи и над имена като Израел Адесаня, Насурдин Имавов, Антъни Ернандес, Пауло Коста, Брендън Алън, Абус Магомедов.

“Искам да се извиня на американските ми фенове, на мюсюлманските ми фенове, и на християнските ми фенове. Бях твърде груб, признавам си. Чечня има страхотни бойци. Трябва да съм по-добър пример, но се опитвам да рекламирам тези битки. Чимаев не се отрдъпваше. Удрях го с всичко, но той продължаваше да върви напред”, заяви Стрикланд непосредствено след победата.

Ето как се развиха и останалите битки от главната карта на UFC 328:

Джошуа Ван запази титлата си след кървава битка в Ню Джързи

Волков иска шанс за титлата след успех над Кортес-Акоста

Шон Брейди прегази Хоакин Бъкли на UFC 328

Кинг Грийн отказа Джереми Стивънс в битката на ветераните