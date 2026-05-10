Шон Брейди прегази Хоакин Бъкли на UFC 328

Шон Брейди се завърна на победния път с категоричен успех със съдийско решение над Хоакин Бъкли на UFC 328.

След разочароващото си представяне срещу Майкъл Моралес, което доведе до загуба с нокаут, Брейди се завърна по-добър от всякога. Той осъществи множество събаряния и доминираше Бъкли на земя в продължение на три рунда. Имаше няколко момента, в които изглеждаше, че Брейди ще приключи мача, но Бъкли оцеля до финалния гонг. В крайна сметка съдиите отсъдиха 30-25, 30-25 и 30-27 в полза на Брейди, който се възстановява след тежката вечер срещу Моралес миналия ноември.

„Не бях психически в онзи мач срещу Майкъл Моралес, но по време на подготвителния лагер за тази битка бях напълно концентриран за 15 минути“, заяви Брейди. „Камару Усман не можа да го задържи на земята по начина, по който аз го направих. Отново съм в играта. Всички, които цвърчаха онлайн... ако не сте с мен, социалните мрежи не са реални, майната ви! Аз съм топ 5 боец в полусредна категория. Заслужавам това"

През последните няколко години Брейди е постоянен претендент в полусредна категория, но загубите от Моралес и Белал Мхамед му попречиха да стигне до потенциален двубой за титлата. В събота той се завърна към победите с надеждата, че ще изгради нова серия, която в крайна сметка ще завърши с шанс за златото на UFC.