Волков иска шанс за титлата след успех над Кортес-Акоста

  • 10 май 2026 | 06:54
Волков иска шанс за титлата след успех над Кортес-Акоста

Александър Волков иска своя шанс за златото, след като се справи с Уалдо Кортес-Акоста на UFC 328. В рамките на три рунда Волков се придържаше към интелигентен план, като обработваше Кортес-Акоста от дистанция и не му позволи да пласира своите мощни боксови комбинации.

С ритници в тялото и краката, както и с водещия си ляв прав, Волков намираше целта по-често, докато Кортес-Акоста изпитваше затруднения да нанесе най-добрите си попадения през целия двубой. След края на срещата съдиите отсъдиха 30-27, 29-28 и 29-28 в полза на Волков, който спечели с единодушно решение.

„Искам да кажа нещо много важно в момента – в моята страна е много важен празник“, заяви Волков след мача. „Това е Денят на победата във Втората световна война. За мен е голяма чест да се бия днес и да победя. Знам, че не харесвате мачове в тежка категория, които не завършват с нокаут, но Уалдо е корав копелдак. Той е много добър. Имаше голяма опасност. А сега сериозно – Сирил Ган, побеждавал съм го и преди, съдиите ме ограбиха. Алекс Перейра не е тежка категория. Аз трябва да се бия за тази титла. Дайте ми шампионски мач, няма значение срещу кого“, добави той.

Макар и да не постигна категоричния завършек, който със сигурност е искал, Волков показа, че все още има е еталон за елита на тежката категория и прекъсна победната серия от три мача на Кортес-Акоста. Волков вече има шест победи в последните си седем двубоя, като единствената му загуба е от противоречиво неединодушно решение срещу Сирил Ган през 2024 г.

