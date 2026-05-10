Кинг Грийн отказа Джереми Стивънс в битката на ветераните

  • 10 май 2026 | 07:09
Кинг Грийн записа една от най-доминантните си победи в последните години, след като се справи с Джереми Стивънс в откриващия дуел от основната карта на UFC 328. Ветеранът в лека категория постигна трети пореден успех, принуждавайки съперника си да се предаде след задушава техника (rear-naked choke).

Още от самото начало Грийн демонстрира бързите си ръце в стойка, но скоро след това реши да пренесе битката на земя, където нанесе серия от жестоки удари от доминираща позиция. Изглеждаше, че може да приключи мача по този начин, но вместо това Грийн намери пролука, за да приложи задушаващата техника. Стивънс нямаше друг избор, освен да се предаде.

Веднага след победата Грийн се обърна към шефовете си в UFC, за да им напомни, че заслужава бонус за представянето си.

„Хей, Хънтър Кембъл, хей, Дейна Уайт, аз съм един от най-вълнуващите бойци, стъпвали някога на този ринг“, извика Грийн. „Правя го от години и нищо няма да се промени. Не получих бонус миналия път, така че трябваше да им го кажа. Можете да ме накарате да се предам, можете да ме нокаутирате, но се чувствам като Майкъл Майърс – не можете да ме убиете!“, добави той.

Веднага след края на битката, Стивънс свали ръкавиците си, което породи спекулации, че може би обмисля оттегляне. Той обаче напусна октагона, без да каже нищо, така че само времето ще покаже дали това е краят на кариерата му, или ще се завърне за още един двубой.

