  Джошуа Ван запази титлата си след кървава битка в Ню Джързи

  • 10 май 2026 | 06:50
Джошуа Ван защити за първи път пояса в категория муха на UFC, след като надделя с технически нокаут над Тацуро Тайра в основния подгряващ двубой на събитието UFC 328 в Ню Джързи. Края на битката дойде в петия и последен рунд.

Това бе първа защита на титлата за 24-годишният Ван, който я спечели с успех над Алешандре Пантожа по-рано тази година. Успехът бе и седми пореден за Джошуа Ван в UFC.

Тайра отбеляза събаряне още в първата минута на срещата. Бързо премина към доминираща позиция маунт, а след това и към странично задържане. Ван обаче използва много добре клетката, за да се изправи. Японецът го контрира с опит за задушаваща техника, но неуспешно. Бойците се върнаха в стойка и размениха няколко прави удари, а след което азиатецът отново пренесе схватката на земя с влизане в двата крака на Джошуа Ван. 24-годишният американец с корени от Мианмар успя да се изправи и този път, но бе повален отново и контролиран на земята до последните пет секунди от края на рунда. Ван все пак завърши на краката си, но тези изправяния на клетката костваха много от силите му.

Ван защити първия опит за събаряне във втория рунд и зачерви лицето на Тайра с няколко десни крошета, но в сретата на тази част отново бе повален в партер. Японецът показа отличен контрол на земя близо две минути, но когато се изправиха Ван пласира мощен десен, който прати Тайра в нокдаун. На земята Ван отбеляза още силни попадения, но Тайра се защити добре и оцеля.

Ван бе в подем в третата част. Той преследваше съперника си из октагона и го разкървави с мощни боксови комбинации, а в средата на рунда го прати в пореден нокдаун с ляв прав. 24-годишният шампион се хвърли към съперника си на земята и се опита да приключи двубоя със задушаваща техника, но неуспешно. Спортистите се изправиха в стойка. Тайра бе разклатен и изморен, но завърши рунда по-добре с поваляне и по-мощни удари.

Представителят на Страната на изгряващото слънце бе като прероден в четвъртия рунд. Той започна по-агресивно и пренесе боя на земя, където демонстрира отличен контрол и преминаване на гард за пореден път. Ван обърна позицията в негова полза, макар и да рискува да попаден в събмишън. Бойците се изправиха отново и разменяха удари, но без същата сила и свежест в тях.

В решаващия пети рунд Ван показа отлична защита от поваляния в началото на рунда, а след това и пласира мощни боксови комбинации, които разклатиха Тайра и доведоха до решение на главния рефер Витор Рибейро да сложи край на битката.

