Марко Бедзеки: Най-после подиум в спринт

  • 9 май 2026 | 18:50
Лидерът в класирането в MotoGP Марко Бедзеки обяви, че е доволен от първия си подиум в спринт този сезон, след като завърши днес трети в Льо Ман.

Другият пилот на Априлия Хорхе Мартин се изстреля начело на старта и спечели спринта, а заводският пилот на Дукати Пеко Баная завърши втори.

Уникален старт донесе победата на Хорхе Мартин в спринта в Льо Ман

„Днес се получи добре защото се представих добре в квалификацията – трети, на 23 хилядни от Баная, който взе полпозишъна – обясни Бедзеки. – Доволен съм, най-после направих добър спринт. Имах малко проблеми в хода на състезанието, но постигнах добър резултат. Вече гледам към утре.

Две операции очакват Марк Маркес, пропуска поне два кръга

„Знам, че за утре се очаква дъжд, но и за днес се очакваше дъжд. Тази година нямаме тестове на мокро, но ако завали по-рано през деня, ще имаме шанс да настроим мотоциклета.

„Можем да подобрим представянето ни за дългото състезание утре, но определено имах нужда от добър резултат в съботния ден, щастлив съм.“

Марк Маркес счупи рекорда, но полпозишънът в Льо Ман е за Пеко Баная
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Снимки: Gettyimages

