Марко Бедзеки: Най-после подиум в спринт

Лидерът в класирането в MotoGP Марко Бедзеки обяви, че е доволен от първия си подиум в спринт този сезон, след като завърши днес трети в Льо Ман.

Другият пилот на Априлия Хорхе Мартин се изстреля начело на старта и спечели спринта, а заводският пилот на Дукати Пеко Баная завърши втори.

„Днес се получи добре защото се представих добре в квалификацията – трети, на 23 хилядни от Баная, който взе полпозишъна – обясни Бедзеки. – Доволен съм, най-после направих добър спринт. Имах малко проблеми в хода на състезанието, но постигнах добър резултат. Вече гледам към утре.

„Знам, че за утре се очаква дъжд, но и за днес се очакваше дъжд. Тази година нямаме тестове на мокро, но ако завали по-рано през деня, ще имаме шанс да настроим мотоциклета.

„Можем да подобрим представянето ни за дългото състезание утре, но определено имах нужда от добър резултат в съботния ден, щастлив съм.“

