Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария

Марко Бедзеки отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в MotoGP, след като завърши на третата позиция в спринта на унгарската писта „Балатон Парк“, който беше спечелен от Марк Маркес.

Така преди утрешната Гран При на Унгария заводският пилот на Априлия е лидер с актив от 180 точки и аванс от 20 пред съотборника си Хорхе Мартин, който финишира шести днес. Тройката с пасив от 46 пункта оформя Фабио Ди Джанантонио от VR46 Дукати, който завърши на десетото място и не взе точки от спринта в Унгария.

Безпощадният Марк Маркес триумфира в спринта в Унгария

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария:

Марко Бедзеки – 180 точки Хорхе Мартин – 160 Фабио Ди Джанантонио – 134 Педро Акоста – 112 Раул Фернандес – 93 Ай Огура – 92 Марк Маркес – 83 Франческо Баная – 83 Алекс Маркес – 67 Фермин Алдегер – 64 Лука Марини – 46 Брад Биндър – 42 Енеа Бастианини – 41 Франко Морбидели – 38 Фабио Куартараро – 37 Йоан Зарко – 34 Диого Морейра – 26 Жоан Мир – 15 Алекс Ринс – 9 Маверик Винялес – 5 Аугусто Фернандес – 4 Топрак Разгатлиоглу – 4 Джак Милър – 3 Йонас Фолгер – 0 Икер Лекуона – 0 Микеле Пиро – 0 Кал Кръчлоу – 0 Лоренцо Савадори – 0

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg