Марко Бедзеки отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в MotoGP, след като завърши на третата позиция в спринта на унгарската писта „Балатон Парк“, който беше спечелен от Марк Маркес.
Така преди утрешната Гран При на Унгария заводският пилот на Априлия е лидер с актив от 180 точки и аванс от 20 пред съотборника си Хорхе Мартин, който финишира шести днес. Тройката с пасив от 46 пункта оформя Фабио Ди Джанантонио от VR46 Дукати, който завърши на десетото място и не взе точки от спринта в Унгария.
Безпощадният Марк Маркес триумфира в спринта в Унгария
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария:
Марко Бедзеки – 180 точки
Хорхе Мартин – 160
Фабио Ди Джанантонио – 134
Педро Акоста – 112
Раул Фернандес – 93
Ай Огура – 92
Марк Маркес – 83
Франческо Баная – 83
Алекс Маркес – 67
Фермин Алдегер – 64
Лука Марини – 46
Брад Биндър – 42
Енеа Бастианини – 41
Франко Морбидели – 38
Фабио Куартараро – 37
Йоан Зарко – 34
Диого Морейра – 26
Жоан Мир – 15
Алекс Ринс – 9
Маверик Винялес – 5
Аугусто Фернандес – 4
Топрак Разгатлиоглу – 4
Джак Милър – 3
Йонас Фолгер – 0
Икер Лекуона – 0
Микеле Пиро – 0
Кал Кръчлоу – 0
Лоренцо Савадори – 0
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg