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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария

  • 6 юни 2026 | 16:46
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария

Марко Бедзеки отново увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в MotoGP, след като завърши на третата позиция в спринта на унгарската писта „Балатон Парк“, който беше спечелен от Марк Маркес.

Така преди утрешната Гран При на Унгария заводският пилот на Априлия е лидер с актив от 180 точки и аванс от 20 пред съотборника си Хорхе Мартин, който финишира шести днес. Тройката с пасив от 46 пункта оформя Фабио Ди Джанантонио от VR46 Дукати, който завърши на десетото място и не взе точки от спринта в Унгария.

Безпощадният Марк Маркес триумфира в спринта в Унгария
Безпощадният Марк Маркес триумфира в спринта в Унгария

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария:

  1. Марко Бедзеки – 180 точки

  2. Хорхе Мартин – 160

  3. Фабио Ди Джанантонио – 134

  4. Педро Акоста – 112

  5. Раул Фернандес – 93

  6. Ай Огура – 92

  7. Марк Маркес – 83

  8. Франческо Баная – 83

  9. Алекс Маркес – 67

  10. Фермин Алдегер – 64

  11. Лука Марини – 46

  12. Брад Биндър – 42

  13. Енеа Бастианини – 41

  14. Франко Морбидели – 38

  15. Фабио Куартараро – 37

  16. Йоан Зарко – 34

  17. Диого Морейра – 26

  18. Жоан Мир – 15

  19. Алекс Ринс – 9

  20. Маверик Винялес – 5

  21. Аугусто Фернандес – 4

  22. Топрак Разгатлиоглу – 4

  23. Джак Милър – 3

  24. Йонас Фолгер – 0

  25. Икер Лекуона – 0

  26. Микеле Пиро – 0

  27. Кал Кръчлоу – 0

  28. Лоренцо Савадори – 0

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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