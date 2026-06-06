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Марко Бедзеки: Наистина много труден спринт

  • 6 юни 2026 | 16:58
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Марко Бедзеки: Наистина много труден спринт

Уикендът за Гран При на Унгария определено е най-трудният за Априлия от началото на сезона в MotoGP, но въпреки това Марко Бедзеки успя да се пребори за второто си призово класиране в спринт за годината, след като завърши трети на „Балатон Парк“.

След финала на късото състезание на унгарското трасе заводският пилот на марката от Ноале заяви, че спринтът наистина е бил много труден за него, тъй като в началото сцеплението на пистата е било много ниско и на него не му е било лесно да влезе в ритъм. Отделно италианецът каза, че е бил е докоснат от свой съперник, което допълнително е повлияло на неговото представяне.

Безпощадният Марк Маркес триумфира в спринта в Унгария
Безпощадният Марк Маркес триумфира в спринта в Унгария

„Беше наистина много труден спринт, защото пистата беше много странна. Сцеплението, особено в началото, беше много ниско, така че за мен беше трудно да вляза в ритъм. За щастие направих добър старт, след което усетих докосване отзад, но не знам какво точно се случи. След това започнах наистина да имам проблеми със задницата, така че съм много доволен от този резултат, който дойде след много трудни моменти. Сега ще работим за утре“, обясни лидерът в световния шампионат.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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