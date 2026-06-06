Педро Акоста: Темпото на Марк в началото беше впечатляващо

Педро Акоста призна, че е бил хванат неподготвен от високото темпо, което Марк Маркес наложи в началните етапи на спринтовата надпревара на „Балатон Парк“, която беше спечелена от световния шампион.

В същото време Акоста завърши втори на 1.5 секунди зад своя съперник, след като до средата на дистанцията от 13 обиколки беше изостанал на близо три секунди от лидера. Въпреки това пилотът на КТМ каза, че е доволен от представянето си, което идва само седмица след много трудния уикенд за австрийския производител на „Муджело“ в Италия.

Безпощадният Марк Маркес триумфира в спринта в Унгария

„Темпото, което Марк наложи в началото, беше впечатляващо, аз не бях готов да натискам толкова рано. Но трябва да сме доволни след „Муджело“, където страдахме много. Сега сме обратно на подиума и трябва да се опитаме да се подобрим за утре“, каза Акоста.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages