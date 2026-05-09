Слуховете връщат Карлос Сайнц в Макларън

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц може да се върне в Макларън, прогнозира испанският вестник Marca. Това ще е последствие от евентуалното решение на Макс Верстапен да напусне Ред Бул и Оскар Пиастри да отиде на мястото му.

Сайнц е запазил добрите си отношения със Зак Браун и световния шампион Ландо Норис, а договорът му с Уилямс изтича в края на 2026 и се очаква в най-скоро време Карлос да реши накъде ще поеме за догодина.

Трансферът на Пиастри в Ред Бул изобщо не е сигурен и според слуховете, мениджърът му Марк Уебър вече е обяснил на Лоран Мекис, че Оскар ще напусне Уокинг, само ако е подписал договор за мястото на Верстапен, а не да е негов №2 в отбора.

В същото време Верстапен бави решението си, а и той има договор до края на 2028 и в момента в Ред Бул са в трудната ситуация да не знаят дали Макс ще остане за 2027, както и да не му дадат знак, че преговарят с негов наследник при условие, че той реши да си тръгне в края на тази година.

Снимки: Imago