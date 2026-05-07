Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен

Отборът на Ред Бул се е прицелил в Оскар Пиастри за потенциален заместник на Макс Верстапен, ако четирикратният световен шампион все пак реши да се раздели с Биковете в края на годината.

Както е известно Верстапен има договор с Ред Бул до края на 2028 година, но в него има клаузи, които биха му позволили да напусне Милтън Кийнс по-рано. От състава на Биковете продължават да твърдят, че Верстапен ще остане при тях, но все пак не е изключено нидерландецът да реши да поеме в друга посока.

А в случай, че това се случи, то от Ред Бул ще имат нужда от пилот, който да поведе отбора, а за целта най-вероятно Биковете ще погледна отвъд своите пилоти, тъй като се смята, че сред тях няма някой, който да може да замени Верстапен. Според информация на motorsport.com водещ в списъка на Ред Бул е настоящият пилот на Макларън Оскар Пиастри, чийто мениджър Марк Уебър се състезава за Биковете между 2007 и 2013.

If Red Bull loses Max Verstappen, then it will target Oscar Piastri as a replacement.



Пиастри дебютира във Формула 1 през 2023 година и бележи значителен прогрес в своето каране оттогава насам. В първата половина на сезон 2025 австралиецът беше водещият претендент за световната титла, но комбинация от фактори го свалиха на третото място в крайното класиране, зад съотборника му Ландо Норис и Верстапен.

Снимки: Gettyimages