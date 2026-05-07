Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен

Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен

  • 7 май 2026 | 14:08
  • 1164
  • 1

Отборът на Ред Бул се е прицелил в Оскар Пиастри за потенциален заместник на Макс Верстапен, ако четирикратният световен шампион все пак реши да се раздели с Биковете в края на годината.

Както е известно Верстапен има договор с Ред Бул до края на 2028 година, но в него има клаузи, които биха му позволили да напусне Милтън Кийнс по-рано. От състава на Биковете продължават да твърдят, че Верстапен ще остане при тях, но все пак не е изключено нидерландецът да реши да поеме в друга посока.

Верстапен обясни част от прогреса на Ред Бул
Верстапен обясни част от прогреса на Ред Бул

А в случай, че това се случи, то от Ред Бул ще имат нужда от пилот, който да поведе отбора, а за целта най-вероятно Биковете ще погледна отвъд своите пилоти, тъй като се смята, че сред тях няма някой, който да може да замени Верстапен. Според информация на motorsport.com водещ в списъка на Ред Бул е настоящият пилот на Макларън Оскар Пиастри, чийто мениджър Марк Уебър се състезава за Биковете между 2007 и 2013.

Пиастри дебютира във Формула 1 през 2023 година и бележи значителен прогрес в своето каране оттогава насам. В първата половина на сезон 2025 австралиецът беше водещият претендент за световната титла, но комбинация от фактори го свалиха на третото място в крайното класиране, зад съотборника му Ландо Норис и Верстапен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?

Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?

  • 7 май 2026 | 14:27
  • 197
  • 0
Маверик Винялес пропуска и Гран При на Франция, този път ще има заместник

Маверик Винялес пропуска и Гран При на Франция, този път ще има заместник

  • 7 май 2026 | 13:44
  • 222
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

  • 7 май 2026 | 13:31
  • 237
  • 0
Гран При на Турция може да се върне в календара на Формула 1 по-рано от предвиденото

Гран При на Турция може да се върне в календара на Формула 1 по-рано от предвиденото

  • 7 май 2026 | 13:21
  • 2967
  • 0
Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия

Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия

  • 6 май 2026 | 12:36
  • 5748
  • 2
Люис Хамилтън планира да смени подхода си в следващото състезание

Люис Хамилтън планира да смени подхода си в следващото състезание

  • 5 май 2026 | 16:39
  • 5323
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 16414
  • 21
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 16947
  • 31
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 6971
  • 31
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 10169
  • 3
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 11149
  • 13
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 4218
  • 0