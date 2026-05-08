  Формула 1 намалява електрическата мощност за 2027

  • 8 май 2026 | 19:08
Формула 1 ще намали електрическата мощност за сезон 2027, обяви ФИА, като маркира отдалечаване от проблематичната формула „50:50“ по отношение мощността от бензиновия двигател и хибридния блок.

Новите правила с разпределението 50:50 се превърнаха в проблем на старта на сезон 2026 заради постоянната нужда да се зарежда батерията, довела до връщане на газта, пускане по инерция и супер клипинг в края на правите – все неща, които не харесват на феновете и успяха да ядосат пилотите.

Преди 44 години Формула 1 загуби Жил Вилньов

За Маями бяха направени първите промени по отношение възвръщането на повече енергия при каране на пълна газ и в същото време възстановяване на 7 мегаджаула, а не 8 за обиколка. Това даде резултат и спринтът и основното състезание се получиха оспорвани и интересни.

За 2027 промените включват увеличаване на мощността на двигателя с вътрешно горене с 50 киловата (67 конски сили) чрез увеличаване на дебита на горивото, а с 50 киловата ще се намали мощността, идваща от електрическия блок на хибридната система.

Президентът на ФИА не иска собственици с повече от един отбор във Формула 1

Новите правила ще изискват промени в двигателите за догодина и тепърва предстои да бъдат одобрени от доставчиците на задвижващи системи във Формула 1 и Световния моторспорт съвет на ФИА.

От ФИА обаче обясниха, че промените са договорени „по принцип“ и се очаква споменатите две гласувания да са формалност.

Шефът на "Силвърстоун" предложи още едно състезание там
Снимки: Gettyimages

