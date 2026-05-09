  Sportal.bg
  Моторни спортове
  Ще се справи ли Кими Антонели с напрежението на битката за титлата

Ще се справи ли Кими Антонели с напрежението на битката за титлата

  • 9 май 2026 | 10:38
След първите четири кръга за сезон 2026 във Формула 1 Андреа Кими Антонели изглежда като големия фаворит за световната титла. До момента през годината италианецът има три победи и едно второ място в състезанията, като той води с 20 точки пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел в генералното класиране.

На фона на все още крехката възраст на Антонели обаче, който е на едва 19 години, някои започнаха да си задават въпроса дали той ще има нужната психическа сила да се справи с напрежението на битката за титлата. Предвид ранната фаза на сезона за момента то не е голям фактор, но с напредъка на кампанията ситуацията ще се промени и според Хуан Пабло Монтоя тогава по-богатият опит на Ръсел ще си каже думата.

Израстването на Антонели ще накара Ръсел да се чувства некомфортно
„Неговата позиция сега е добра, но с течение на сезона напрежението ще се покачи и нещата ще станат по-трудни за него. Дано тогава той вече да е изградил добра преднина.

„Според мен ще видим първите сигнали още в Канада. Трябва да сме реалисти – Джордж трябваше да спечели в Китай. В Япония Кими беше малко по-бърз от него и имаше късмет с колата на сигурността, така че всичко се подреди за него.

„В Маями той наистина доминира, свърши добра работа. Смятам, че Ландо (Норис) беше по-бърз от него в края на състезанието, но не можа да го изпревари. Бях изненадан, че Мерцедес не бяха по-агресивни със стратегията, но беше нормално състезание“, каза Монтоя пред racingnews365.com.

Снимки: Gettyimages

