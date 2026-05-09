Може ли Макс Верстапен да кара за Форд в Льо Ман?

Американският автомобилен гигант Форд ще направи своя дебют в клас Hypercar на Световния шампионат за издръжливост (WEC) през 2027 година, а шефовете на Синия овал вече са разговаряли с Макс Верстапен за възможността той да бъде част от програмата.

Както е известно в момента Форд си партнира с Ред Бул в разработването на задвижващата система, която се използва от двата отбора на Биковете във Формула 1. Отделно Форд има програми и в други шампионати, включително и в WEC, където за момента компанията участва в LMGT3 с модела Мустанг.

Догодина обаче Синия овал ще се включи и във водещата категория с прототип, изграден по LMDh правилата. Вече е ясно, че един от пилотите на Форд ще бъде бившият състезател на Уилямс във Формула 1 Логан Сарджънт, а шефовете на автомобилния производител са разговаряли и с Верстапен за възможността да кара за тях в WEC и Льо Ман.

Нидерландецът никога не е крил своите симпатии към маратонските състезания, като идната седмица той ще направи своя дебют в 24-часовата надпревара на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“. Четирикратният шампион вече многократно е казвал, че не иска да кара „цял живот“ във Формула 1, което води до непрестанните спекулации около неговото бъдеще. На техния фон съвсем не е изключено в съвсем близко бъдеще Верстапен действително да напусне Формула 1 и да премине в шампионат, в който ще бъде много по-малко ангажиран, както ще бъде в WEC.

„Да, разбира се – отговорът директорът на Форд Пърмормънс Марк Ръшбрук, когато беше попитан дали е говорено с Верстапен. – Ние обичаме Макс. Ние харесваме това, което той прави в колата от Формула 1 на пистата.



„Харесваме го извън пистата. Той е страхотен човек, както и пилот. Харесваме неговата страст към GT3 състезанията и как той развива състезатели от симулатора. Често имаме дискусии с него относно възможности за участия със спортни автомобили, включително и с Hypercar. Той е състезател, който иска да се състезава.



„За момента не обявяваме нищо. Той иска да участва в Льо Ман и да се бори за победата в генералното класиране, но в повечето години програмата не му го позволява. Докато той е отдаден на Формула 1, в повечето години има конфликт. Ние просто говорим за потенциалните възможности, ако има логика и всеки иска да го направи“, добави още Ръшбрук.

