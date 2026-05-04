“Лацио тайм”: “Орлите” сразиха Кремонезе с любимия си специалитет

Тимът на Лацио надви Кремонезе с 2:1 като гост в среща от 35-ия кръг на Серия “А”. Победният гол падна по станалия емблематичен за отбора през сезона начин - в добавеното време на второто полувреме. Точен беше Тижани Нослин с красиво изпълнение с десния крак. Това е осмият път през кампанията в калчото, в който столичани бележат след изтичането на редовните 90 минути, като са №1 по този показател в цялото първенство.

По-рано в срещата авторът на победния гол Нослин беше и асистирал на Густаво Исаксен за 1:1 в 53-тата минута. Все пак с най-голям принос за изравнителното попадение беше Нуно Тавареш, който пробяга почти целия терен с топката, задминавайки няколко футболисти на Кремонезе.

Домакините бяха повели през първата част чрез Федерико Бонацоли, чийто параболичен удар в 29-ата минута се оказа неспасяем за младия вратар Едоардо Мота.

Лацио по-скоро доиграва сезона в Серия “А”, но с мисъл за идния финал за Купата на Италия срещу Интер, който ще се състои на 13 май. Преди това “орлите” ще изиграят още един двубой срещу шампиона - в събота на “Олимпико” за първенство.

Кремонезе пък остава в зоната на изпадащите и при три оставащи кръга е на 4 точки от първия тим над чертата.