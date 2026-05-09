Любо Руйков стартира днес битката си към челото

Българският пилот Любослав Руйков записа труден старт на първия си уикенд във Формула 4 Италия на пистата „Марко Симончели“ в Мизано. Руйков има проблеми с колата от началото на свободните тренировки, които не бяха решени и за вчерашните квалификационни битки.

В първата свободна тренировка Любо записа 12-о време в своята серия, а във втората отстъпи на 16-ото място.

„Интересното е, че се появяват различни проблеми в колата от началото на уикенда – обясни за Sportal.bg българският пилот. – Първо нямах максимална скорост на правите, а за квалификацията тимът направи сериозна промяна в настройките на колата, но ефектът беше, че изчезна сцеплението на предницата и стана още по-трудно.“

Вчера в квалификацията Руйков се класира 19-и в своята Серия 2 и днес ще стартира 25-и в първото състезание за уикенда.

Заради многото участници в първия кръг на италианската Формула 4, организаторите се върнаха към схема, която се използва в картинга – след квалификациите пилотите се разделят на три групи, след това карат в три състезания като във всяко едно участват две групи.

И след трите надпревари най-бързите получават право да участват във финалното състезание утре.

Същата схема беше използвана и в първия кръг на Формула 4 Централна Европа на „Ред Бул Ринг“, където Руйков беше сред най-бързите, както на сухо, така и на мокро. На старта на финалното състезание обаче колата му угасна и той остана последен на първия завой, а след това се пребори за 12-ото място на финала. А преди това – в двете предфинални надпревари Любо записа 5-о и 4-о място, като във второто състезание завърши първи сред дебютантите.

От полпозишън в първото състезание на Руйков стартира турският пилот Алп Аксой (Према), който идва във Формула 4 Италия като действащ шампион във Формула Трофи в ОАЕ и с един подиум във Формула 4 ОАЕ през 2026 година.

Общо 48 пилоти участват този уикенд в първия кръг на Формула 4 Италия, като Руйков е един от 20-те дебютанти в шампионата.

