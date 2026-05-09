Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Любо Руйков стартира днес битката си към челото

Любо Руйков стартира днес битката си към челото

  • 9 май 2026 | 08:48
  • 729
  • 0
Любо Руйков стартира днес битката си към челото

Българският пилот Любослав Руйков записа труден старт на първия си уикенд във Формула 4 Италия на пистата „Марко Симончели“ в Мизано. Руйков има проблеми с колата от началото на свободните тренировки, които не бяха решени и за вчерашните квалификационни битки.

В първата свободна тренировка Любо записа 12-о време в своята серия, а във втората отстъпи на 16-ото място.

Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия
Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия

„Интересното е, че се появяват различни проблеми в колата от началото на уикенда – обясни за Sportal.bg българският пилот. – Първо нямах максимална скорост на правите, а за квалификацията тимът направи сериозна промяна в настройките на колата, но ефектът беше, че изчезна сцеплението на предницата и стана още по-трудно.“

Вчера в квалификацията Руйков се класира 19-и в своята Серия 2 и днес ще стартира 25-и в първото състезание за уикенда.

Любо Руйков: Не съм доволен, можех да съм много по-напред!
Любо Руйков: Не съм доволен, можех да съм много по-напред!

Заради многото участници в първия кръг на италианската Формула 4, организаторите се върнаха към схема, която се използва в картинга – след квалификациите пилотите се разделят на три групи, след това карат в три състезания като във всяко едно участват две групи.

И след трите надпревари най-бързите получават право да участват във финалното състезание утре.

Любо Руйков с първа победа и 12-о място на финала
Любо Руйков с първа победа и 12-о място на финала

Същата схема беше използвана и в първия кръг на Формула 4 Централна Европа на „Ред Бул Ринг“, където Руйков беше сред най-бързите, както на сухо, така и на мокро. На старта на финалното състезание обаче колата му угасна и той остана последен на първия завой, а след това се пребори за 12-ото място на финала. А преди това – в двете предфинални надпревари Любо записа 5-о и 4-о място, като във второто състезание завърши първи сред дебютантите.

От полпозишън в първото състезание на Руйков стартира турският пилот Алп Аксой (Према), който идва във Формула 4 Италия като действащ шампион във Формула Трофи в ОАЕ и с един подиум във Формула 4 ОАЕ през 2026 година.

Общо 48 пилоти участват този уикенд в първия кръг на Формула 4 Италия, като Руйков е един от 20-те дебютанти в шампионата.

Първото състезание на Любо може да гледате пряко от 12:25 часа тук.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Николай Грязин води в RC2 категорията в Португалия

Николай Грязин води в RC2 категорията в Португалия

  • 8 май 2026 | 21:14
  • 1590
  • 0
Ожие използва грешките на другите и поведе в рали "Португалия"

Ожие използва грешките на другите и поведе в рали "Португалия"

  • 8 май 2026 | 20:34
  • 1411
  • 0
Формула 1 намалява електрическата мощност за 2027

Формула 1 намалява електрическата мощност за 2027

  • 8 май 2026 | 19:08
  • 3399
  • 1
Йоан Зарко поведе в официалната тренировка в Льо Ман, Марк Маркес остана извън топ 10

Йоан Зарко поведе в официалната тренировка в Льо Ман, Марк Маркес остана извън топ 10

  • 8 май 2026 | 17:17
  • 2140
  • 0
Шефът на “Силвърстоун” предложи още едно състезание там

Шефът на “Силвърстоун” предложи още едно състезание там

  • 8 май 2026 | 16:42
  • 895
  • 1
Само Николай Грязин ще кара за Ланча в Япония

Само Николай Грязин ще кара за Ланча в Япония

  • 8 май 2026 | 16:13
  • 518
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 5979
  • 58
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
  • 4165
  • 3
Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 82699
  • 579
Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

  • 9 май 2026 | 08:31
  • 1349
  • 0
Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

  • 9 май 2026 | 07:05
  • 3090
  • 1
Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 24669
  • 64