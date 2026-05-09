Марк Маркес: Не другите са по-бързи, а аз съм по-бавен

Марк Маркес не успя да влезе в топ 10 в края на петъчната официална тренировка преди Гран При на Франция и ще трябва да минава през първата фаза на днешната квалификационна сесия в Льо Ман.

💥 @peccobagnaia has gone down and brought out the yellow flags



And that means @marcmarquez93 will go to Q1 🤯#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/JlekA5FOwB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 8, 2026

Световният шампион се нареди на 13-то място в края на 60-минутната тренировка вчера, въпреки че изостана със само 0.464 секунди от Йоан Зарко, който оглави подреждането. Маркес не можа да завърши последната си летяща обиколка, след като мина през зона с жълти флагове, които бяха показание след падането на съотборника му в Дукати Франческо Баная. Въпреки това испанецът каза, че този развой на събитията не е повлиял на класирането му, тъй като така или иначе той не вярва, че е щял да влезе в десетката, която беше затворена на 0.289 от Зарко.

„В последния ми опит за бърза обиколка, аз не можах да го завърша така, както ми се искаше. Но, ако имаш скоростта, жълтите флагове не са от значение, защото рано или късно ще запишеш бърза обиколка.



„Дукати има втория, третия и четвъртия най-бърз пилот, така че моторът работи добре. Трябва да поработя в гаража, за да изградя увереността си, защото сега не сме готови да покажем нашата скорост и да се борим за титлата.



„Работя по решаването на нещата, защото моторът се движи добре. Не другите са станали по-бързи, а аз съм по-бавен. Като изключим първия кръг за годината, аз никога не съм бил най-бързия пилот на Дукати. Но съм спокоен, знам върху какво трябва да работя“, каза Маркес.

Снимки: Gettyimages