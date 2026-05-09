Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Маркес: Не другите са по-бързи, а аз съм по-бавен

Марк Маркес: Не другите са по-бързи, а аз съм по-бавен

  • 9 май 2026 | 09:04
  • 188
  • 0

Марк Маркес не успя да влезе в топ 10 в края на петъчната официална тренировка преди Гран При на Франция и ще трябва да минава през първата фаза на днешната квалификационна сесия в Льо Ман.

Световният шампион се нареди на 13-то място в края на 60-минутната тренировка вчера, въпреки че изостана със само 0.464 секунди от Йоан Зарко, който оглави подреждането. Маркес не можа да завърши последната си летяща обиколка, след като мина през зона с жълти флагове, които бяха показание след падането на съотборника му в Дукати Франческо Баная. Въпреки това испанецът каза, че този развой на събитията не е повлиял на класирането му, тъй като така или иначе той не вярва, че е щял да влезе в десетката, която беше затворена на 0.289 от Зарко.

Йоан Зарко поведе в официалната тренировка в Льо Ман, Марк Маркес остана извън топ 10
Йоан Зарко поведе в официалната тренировка в Льо Ман, Марк Маркес остана извън топ 10

„В последния ми опит за бърза обиколка, аз не можах да го завърша така, както ми се искаше. Но, ако имаш скоростта, жълтите флагове не са от значение, защото рано или късно ще запишеш бърза обиколка.

„Дукати има втория, третия и четвъртия най-бърз пилот, така че моторът работи добре. Трябва да поработя в гаража, за да изградя увереността си, защото сега не сме готови да покажем нашата скорост и да се борим за титлата.

„Работя по решаването на нещата, защото моторът се движи добре. Не другите са станали по-бързи, а аз съм по-бавен. Като изключим първия кръг за годината, аз никога не съм бил най-бързия пилот на Дукати. Но съм спокоен, знам върху какво трябва да работя“, каза Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Николай Грязин води в RC2 категорията в Португалия

Николай Грязин води в RC2 категорията в Португалия

  • 8 май 2026 | 21:14
  • 1590
  • 0
Ожие използва грешките на другите и поведе в рали "Португалия"

Ожие използва грешките на другите и поведе в рали "Португалия"

  • 8 май 2026 | 20:34
  • 1411
  • 0
Формула 1 намалява електрическата мощност за 2027

Формула 1 намалява електрическата мощност за 2027

  • 8 май 2026 | 19:08
  • 3400
  • 1
Йоан Зарко поведе в официалната тренировка в Льо Ман, Марк Маркес остана извън топ 10

Йоан Зарко поведе в официалната тренировка в Льо Ман, Марк Маркес остана извън топ 10

  • 8 май 2026 | 17:17
  • 2140
  • 0
Шефът на “Силвърстоун” предложи още едно състезание там

Шефът на “Силвърстоун” предложи още едно състезание там

  • 8 май 2026 | 16:42
  • 895
  • 1
Само Николай Грязин ще кара за Ланча в Япония

Само Николай Грязин ще кара за Ланча в Япония

  • 8 май 2026 | 16:13
  • 518
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 6011
  • 58
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
  • 4204
  • 3
Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 82717
  • 579
Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

  • 9 май 2026 | 08:31
  • 1365
  • 0
Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

  • 9 май 2026 | 07:05
  • 3094
  • 1
Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 24676
  • 64