Леклер: Ферари готви още няколко подобрения

Ферари използва 11 промени по автомобила си SF-26 в Маями, но състезанието се оказа най-лошото за Скудерията по отношение на спечелените точки този сезон.

Пилотът на Ферари Шарл Леклер обаче уточни, че този резултат не е свързан с ефективната работа на подобренията по колата и потвърди, че в следващите състезания италианците ще използват още подобрения.

„Подобренията по колата работят, но и другите тимове използваха нови неща и може би при тях ефектът е малко по-добър – заяви Шарл. – Скоро и ние ще имаме още подобрения, надявам се, че с тях ще се върнем в битката в челото.

„При всяко ново поколение автомобили, особено в първия им сезон, всичко зависи от скоростта, с което се налагат подобренията и промените в тях. В това отношение не можем да правим грешки.“

Леклер коментира и представянето на Ферари с отделните типове гуми в Маями и особено разликата между скоростта в спринта и основното състезание.

„Със средно твърдите гуми не бяхме особено бързи заради силната им деградация в състезателни условия – обясни Леклер. – С твърдите сликове първите обиколки не бяха особено добри, но след това гумите заработиха както трябва.

„Загубихме скорост спрямо спринта и все още търсим всички причини, но ще ни трябва още информация и от други състезания.“

