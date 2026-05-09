Лас Вегас получава още един старт този сезон?

След загубата на двете априлски състезания в Близкия изток в Бахрейн и Саудитска Арабия, преговорите за тяхното завръщане или заместване продължават.
Има вариант Турция да се върне във Формула 1 още този сезон, шефът на „Силвърстоун“ предложи още едно състезание там, а сега стана ясно, че Лас Вегас също има шанс да получи още един старт.
Формула 1 е промоутър на състезанието във Вегас, което означава, че световният шампионат има пълен контрол върху надпреварата и приходите от нея. Все още няма официална реакция от страна на градската управа на Лас Вегас, а според различни източници това е вариант, ако войната в Близкия изток продължи.
По-успешният вариант ще е състезанието в Саудитска Арабия да е на 6 декември, а това в Абу Даби – на 13 декември. А примерно Турция да смени Бахрейн в края на септември.
