Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия

Българският пилот Любослав Руйков ще дебютира във Формула 4 Италия, като първият кръг е на пистата „Марко Симончели“ в Мизано. Руйков вече има зад гърба си един състезателен уикенд във Формула 4 – в първия кръг на шампионата в Централна Европа, където завърши на 12-о място.

„Мизано“ ми харесва като трасе, тъй като има бързи завои и интересни секции, аз предпочитам по-трудните трасета, където има бързи завои и технични места – заяви за Sportal.bg Руйков. – Правих тестове на „Мизано“ и се надявам на силен старт на сезона.

#F4italia a Misano scatta la stagione 2026: quasi 50 piloti al via e nuovo format



„Тази година нивото на конкуренция във Формула 4 Италия ще е много високо, тъй като има много силни пилоти от цял свят, но мисля, че така ще е по-добре за мен, тъй като искам да прогресирам срещу силни съперници.“

Руйков се готви от миналата година за дебюта си във Формула 4, като преди това записа най-успешния си сезон в картинга. От една година насам Любо е част от академията за млади пилоти на Джанкарло Физикела и ще се състезава за известния тим Трайдънт, който ще участва с петима пилоти във Формула 4 Италия.

Общо 20 пилоти заедно с Руйков ще са новаците в шампионата, а списъкът с участници включва почти 50 пилоти. Кампанията започва този уикенд на „Мизано“, следващите кръгове на „Валелунга“, „Монца“, „Муджело“ (четвърти и седми кръг), „Имола“ и отново „Мизано“ през септември.

