Юнайтед не възнамерява да намаля темпото след като постигна голямата цел

В събота, 9 май 2026 г., стадион „Стейдиъм ъф Лайт“ ще бъде арена на вълнуващ сблъсък от 36-ия кръг на Премиър лийг между домакините от Съндърланд и заемащия трето място в класирането Манчестър Юнайтед. Докато сезонът навлиза в своята финална фаза, двата отбора влизат в мача с различни цели, но с еднакво желание за победа пред пълните трибуни.

Манчестър Юнайтед се намира в отлична серия от три поредни победи, включително престижен успех с 3:2 над Ливърпул в последния кръг. Тимът на Майкъл Карик заема третата позиция с 64 точки и вече си е осигурил участие в Шампионската лига за следващия сезон. От друга страна, Съндърланд заема 12-о място с 47 точки. Формата на „черните котки“ е колеблива – след тежкото поражение с 0:5 от Нотингам Форест, те записаха равенство 1:1 срещу Уулвърхамптън, но остават в средата на таблицата, далеч от зоната на изпадащите.

Мениджърът на гостите Майкъл Карик подчерта, че въпреки постигнатата цел – класиране в Топ 4, отборът му няма да намали темпото. „Класирането в Шампионската лига е значителен напредък, но това е далеч от края на нашия път. Искам да видя гордост и отговорност от играчите до последната секунда на сезона,“ заяви Карик. Той също така похвали Съндърланд за „отличния им сезон“.

Колегата му Режи льо Брис призова своите футболисти да покажат „най-добрата версия на Съндърланд“ срещу един от най-силните отбори в първенството. Въпреки че отборът му е на сигурно място в класирането, Льо Брис настоява за пълна концентрация в предстоящия тежък тест.

Статистиката от преките двубои е категорично в полза на „червените дяволи“. По-рано през този сезон, на 4 октомври 2025 г., Юнайтед спечели с 2:0 на „Олд Трафорд“ с голове на Мейсън Маунт и Бенямин Шешко. В исторически план, Манчестър Юнайтед доминира в гостуванията си на „Стейдиъм ъф Лайт“.

Домакините ще бъдат без наказаните Даниел Балард и Рейнилдо Мандава, докато Симон Мур (счупена ръка) и Бертран Траоре (коляно) също са аут. В лагера на Юнайтед Матайс де Лихт остава извън строя заради травма в гърба, а участието на голмайстора Бенямин Шешко е под сериозен въпрос заради проблем с пищяла. Добрата новина за гостите е завръщането на Лисандро Мартинес след наказание и пълната готовност на Люк Шоу.