Карик: Класирането в Шампионска лига е само стъпка, а не крайна цел

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик призова играчите да проявят гордост и своята отговорност, играейки за клуба в оставащите мачове до края на сезона. “Червените дяволи” вече постигнаха целта си за достигане на място в зона Шампионска лига, но временният наставник посочи, че това е само началото на пътя и тепърва има много работа, която да бъде свършена.

“Играчите трябва да покажат гордост, отговорност в играта си за този велик клуб и пред страхотните ни привърженици. Това е една наистина сплотена група от футболисти. Става въпрос за непрекъснато усъвършенстване и еволюция на отбора. Както казах през последната седмица, що се отнася до Шампионската лига, това е стъпка, наистина важна, но стъпка, която изобщо не е краят. Искаме да продължим да се подобряваме и да завършим силно. Имам усещане за мачовете, които предстоят. Може би ще променим някои неща, но нищо не се променя по отношения на подготовката за двубоите, желанието ни да се представим добре и да спечелим.

Ситуацията е малко уникална, защото тези футболисти са свикнали да играят повече срещи в последните години, но този сезон имахме големи периоди без футбол и трябваше да се приспособим. Това е част от еволюцията и израстването, но е важно да завършим силно”, обяви бившият полузащитник.

Той посочи, че противникът на неговия тим - Съндърланд има повече мотивация за битка до края на сезона, тъй като продължава да се надява на място в европейските турнири.

“Те имат много за какво да играят до края на сезона. Битката за класиране в европейските турнири е доста оспорвана, тимовете от шесто до 12-о място са доста нагъсто и са разделени от едва три или четири точки. Те имаха фантастичен сезон. Не е лесно да си новак и да останеш в Премиър лийг, особено на такова ниво. В последно време се доказа, колко е трудно. Позицията им показва колко силен сезон правят,” коментира противника Карик.

В края на пресконференцията той обяви, че в края на сезона ще стане ясно неговото бъдеще и дали ще остане начело на Манчестър Юнайтед до края на сезона.

“Яснотата и как ще продължим напред са важни неща, но тя ще дойде в края на сезона. Сега целта е да завършим силно и да се поставим в добра позиция. Решението на моята ситуация ще дойде в правилния момент. Това са неща, за които винаги се говори към края на сезона, но нищо не се е променило за мен. Част от тази ситуация е извън моя контрол, така че ще видим какво ще се случи”, завърши Карик.

Снимки: Gettyimages