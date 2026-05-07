Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик: Класирането в Шампионска лига е само стъпка, а не крайна цел

Карик: Класирането в Шампионска лига е само стъпка, а не крайна цел

  • 7 май 2026 | 17:42
  • 785
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик призова играчите да проявят гордост и своята отговорност, играейки за клуба в оставащите мачове до края на сезона. “Червените дяволи” вече постигнаха целта си за достигане на място в зона Шампионска лига, но временният наставник посочи, че това е само началото на пътя и тепърва има много работа, която да бъде свършена.

“Играчите трябва да покажат гордост, отговорност в играта си за този велик клуб и пред страхотните ни привърженици. Това е една наистина сплотена група от футболисти. Става въпрос за непрекъснато усъвършенстване и еволюция на отбора. Както казах през последната седмица, що се отнася до Шампионската лига, това е стъпка, наистина важна, но стъпка, която изобщо не е краят. Искаме да продължим да се подобряваме и да завършим силно. Имам усещане за мачовете, които предстоят. Може би ще променим някои неща, но нищо не се променя по отношения на подготовката за двубоите, желанието ни да се представим добре и да спечелим.

Ситуацията е малко уникална, защото тези футболисти са свикнали да играят повече срещи в последните години, но този сезон имахме големи периоди без футбол и трябваше да се приспособим. Това е част от еволюцията и израстването, но е важно да завършим силно”, обяви бившият полузащитник.

От Манчестър Юнайтед отрекоха спекулациите за Куня
От Манчестър Юнайтед отрекоха спекулациите за Куня

Той посочи, че противникът на неговия тим - Съндърланд има повече мотивация за битка до края на сезона, тъй като продължава да се надява на място в европейските турнири.

“Те имат много за какво да играят до края на сезона. Битката за класиране в европейските турнири е доста оспорвана, тимовете от шесто до 12-о място са доста нагъсто и са разделени от едва три или четири точки. Те имаха фантастичен сезон. Не е лесно да си новак и да останеш в Премиър лийг, особено на такова ниво. В последно време се доказа, колко е трудно. Позицията им показва колко силен сезон правят,” коментира противника Карик.

Член на борда на директорите напусна Манчестър Юнайтед
Член на борда на директорите напусна Манчестър Юнайтед

В края на пресконференцията той обяви, че в края на сезона ще стане ясно неговото бъдеще и дали ще остане начело на Манчестър Юнайтед до края на сезона.

“Яснотата и как ще продължим напред са важни неща, но тя ще дойде в края на сезона. Сега целта е да завършим силно и да се поставим в добра позиция. Решението на моята ситуация ще дойде в правилния момент. Това са неща, за които винаги се говори към края на сезона, но нищо не се е променило за мен. Част от тази ситуация е извън моя контрол, така че ще видим какво ще се случи”, завърши Карик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

  • 7 май 2026 | 14:31
  • 4273
  • 1
Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

  • 7 май 2026 | 14:28
  • 663
  • 3
Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

  • 7 май 2026 | 14:19
  • 556
  • 1
Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 719
  • 10
Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 17619
  • 53
Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

  • 7 май 2026 | 13:50
  • 1067
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 7036
  • 39
Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 25818
  • 35
Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

  • 7 май 2026 | 18:35
  • 183
  • 0
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 15947
  • 85
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 11551
  • 13
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 18423
  • 17