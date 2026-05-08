Един от голмайсторите на Монтана се завръща срещу Локо (София)

  • 8 май 2026 | 17:19
Един от голмайсторите на Монтана Филип Ежике ще бъде отново на разположение на старши треньора Атанас Атанасов. 24-годишният нигерийски нападател се завръща в игра след изкарано вирусно заболяване, заради което пропусна последните два мача на отбора.

Двубоя с Локомотив (София) в събота на стадион "Огоста" ще пропусне халфът Томас Азеведо. Португалският плеймейкър е неизменен титуляр при Орела, но контузи левия си глезен в Стара Загора срещу Берое и ще гледа срещата от трибуните.

Халф на Монтана се размина с тежка контузия

След днешната тренировка футболистите на Монтана гледаха видео от мачове на столичните "железничари", а след това бяха събрани на лагер в хотел "Валор".

Групата на Монтана:

Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър Ачемпонг, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржиньо Соарес;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Ангелос Цингарас, Филип Ежике, Петър Атанасов, Владислав Цеков, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Ибрахим Мухамад, Умаро Балде.

Илиян Филипов: Изпълних обещанието си за този сезон

Локо (София) има нов старши треньор

Официално: Берое остана без лиценз

Ботев пусна абонаментни карти със специален дизайн

Стилиян Петров: Любо Пенев и Петър Хубчев приеха диагнозата си с достойнство и воля за борба

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, и двата отбора със сменени капитани

Локомотив (Пд) 1:0 Арда, червен картон за гостите

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Официално: Берое остана без лиценз

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Локо (София) има нов старши треньор

