АпК към БФС намали наказание на човек от ЦСКА

  • 8 май 2026 | 15:19
Апелативната комисия към БФС намали наказанието на Калоян Генов - помощник-треньор на ЦСКА, което той получи след полуфиналната среща реванш от турнира за Купата на България срещу Лудогорец за обиди на длъжностни лица. Генов няма да седи на пейката в две срещи.

"АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 23/08.05.2025 г.

По жалба на ПФК „ЦСКА“ гр. София срещу решение на ДК при БФС от 01.05.2026 г. за наложено наказание на Калоян Мирославов Генов - помощник треньор на ПФК „ЦСКА“ гр. София.

Апелативната комисия /АпК/ след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Жалбата на ПФК „ЦСКА“ гр. София е допустима и основателна.

АпК на основание чл. 62 ал.3 от ДП 2025/2026 изменя наложеното на Калоян Мирославов Генов от ДК наказание и на основание чл.16, ал.2 от ДП 2025/2026 налага – забрана за изпълняване на функции за 2 срещи и глоба в размер на 1022.58 евро.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване."

