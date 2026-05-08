Христо Янев обяви групата за двубоя с ЦСКА 1948, две очаквани липси за "армейците"

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на ЦСКА 1948 от третия кръг на плейофите в efbet Лига. Мачът стартира в 20:00 часа на стадион "Витоша" в Бистрица.

Както се очакваше, аут са Бруно Жордао и Анжело Мартино, които изтърпяват наказание заради натрупани картони.

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Групата на "армейците": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.