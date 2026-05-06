Сектор "Г" пусна специална тениска за финала, дарява част от събраните пари на Фондация ЦСКА

Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" пуснаха специална тениска за предстоящия финал за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив) на 20 май. Цената ѝ е 15 евро, а част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация ЦСКА за благотворителност.

Ето какво пишат феновете на "червените":

"Армейци,

Имаме удоволствието да ви представим нашия официален дрескод-артикул за финала на 20.05 - червена тениска "Армейски шурмъ". Цената й е 15 евро и ще бъде налична в размери от ХS до 5XL и достъпна за вас физически в магазина ни на "Иван Асен" или онлайн на страницата ни.

През годините сме доказали, че когато сме единни, можем да превземем всеки връх. Благодарение на тази единност миналата година 40 000 армейци поставихме рекорд по посещаемост за един отбор участник във финален мач у нас.

Както вече ви информирахме всички приходи от продажбите на артикула ни ще влязат в кампанията ни за набиране на средства за финала, а заедно с ЦСКА решихме да дарим част от средствата от продажбите на Фондация ЦСКА в името на едно добро дело. Вярваме, че когато отбор и фенове работят заедно като един в името на обща и възвишена цел крайният резултат винаги ще бъде само един - червено-бял триумф!".