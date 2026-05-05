Данчето Христова: Купата си е наша! Ей, Богу!

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - ЦСКА

Легендарната певица Йорданка Христова отбеляза подобаващо годишнината на ЦСКА. Днес "армейците" стават на 78 години. Пред bTV Христова запя химна на "червените" и отправи заръка.

Христо Стоичков поздрави ЦСКА

"Искам да пожелая прекрасна годишнина! Имаме повод да стискаме палци и да сме уверени, че ще вземем поне Купата тази година. Пожелавам на Христо Янев успех! Възхищавам му се! Обичам го! И много съм доволна, че най-после е треньор на нашия отбор. Сърца червени, сърца милиони, докажете, че сте там, за да си спечелим тази Купа! Тя си е наша! Какъв Локомотив?! Ей, Богу!", заяви Данчето.