Йордан Миленов: Колебливи са, да се възползваме

Утре, Ботев (Нови пазар) ще играе с Бенковски в Исперих. Срещата е от 30-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„В хода на сезона, Бенковски показа, че е сред най-добрите отбори. Напоследък обаче резултатите му са колебливи. Със сигурност ще търси стабилизиране. Предстои ни тежка битка. Неведнъж доказахме, че можем да излизаме с чест от такива. Ако влезем в мача максимално мобилизирани и го изиграем с пределна концентрация, имаме шансове да вземем точки“, коментира пред Sportal.bg играещия президент на Ботев Йордан Миленов.