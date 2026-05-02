Шест гола и две греди за хикс в Каспичан

3:3 приключиха в Каспичан, Ботев (Нови пазар) и гостуващия му Черноломец (Попово). Срещата е от 29-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана двуостър мач, в който съперниците заложиха на атакуващия футбол. Вихрено начало за Черноломец и три гола преднина за футболистите му до средата на първото полувреме. Дани Братоев откри резултата само 180 секунди след началото. Беадир Беадиров удвои в 19-ата минута. След 120 секунди, Братоев се разписа за втори път. После Баръш Николаев уцели гредата на гостите. Николай Енчев реализира първото попадение за Ботев в последните секунди преди почивката. Баръш Николаев намали на 2:3 в 76-ата минута. В 89-ата, той фиксира хикса от дузпа, отсъдена за игра с ръка. Гостите също уцелиха веднъж гредата.