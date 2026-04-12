Лудогорец III се справи с Ботев (Нови пазар)

В Каспичан, Лудогорец III (Разград) спечели гостуването си на Ботев (Нови пазар) с 3:1. Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интересен двубой. Селекцията на Христо Златински заслужи успеха, с оглед събитията на терена. Адмирации и за отбора на Ботев, който се бори до последно, имаше и друг шанс да вкара. Боян Иванов даде преднина на разградчани, след началния половин час. Скоро Исмет Хасан я удвои. 180 секунди преди почивката, Баръш Николаев върна интригата – 1:2. Иван Тодоров реализира третото попадение за Лудогорец III в 82-ата минута.

Снимка: ludogorets.com