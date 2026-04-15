Ботев (Нови пазар) взе точките в Силистра

Ботев (Нови пазар) победи Доростол с 2:0 в Силистра. Срещата е от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига. Малко беше футболът през първото полувреме. Половин час след началото му, съдията отсъди дузпа за домакините. След удара от бялата точка топката уцели гредата. След почивката футболистите на Ботев взеха инициативата. Александър Йовчев откри резултата в 50-ата минута, когато се оказа най-съобразителен в суматоха пред противниковата врата. Баръш Николаев беше изведен на добра позиция и реализира второто попадение в 68-ата минута. Още голови ситуации създадоха гостите.