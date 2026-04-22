Ботев (Нови пазар) надви Олимпик (Варна)

В Каспичан, Ботев (Нови пазар) се наложи с 2:1 над гостуващия му Олимпик (Варна). Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига. Николай Енчев даде преднина на домакините с попадение в 12-ата минута. В 35-ата, Станимир Минков изравни. Съотборникът му Александър Гроздев и Александър Георгиев от Ботев направиха по един пропуск до почивката. Баръш Николаев не успя да вкара за отбора от Нови пазар в средата на втората част. Йордан Иванов осигури победата, реализирайки десетина минути преди края.