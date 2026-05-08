Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

  • 8 май 2026 | 08:54
  • 463
  • 0

Днес в българския град Несебър ще бъде даден старт на 109-ото издание на едно от най-големите и най-престижни колоездачни състезания в света - Обиколката на Италия.

Джирото идва в България за първи път с цели три етапа. От петък, 8 май, до неделя, 10 май, страната ни ще се превърне в център на световното колоездене с етапите от Несебър до Бургас, от Бургас до Велико Търново и от Пловдив до София, а те ще бъдат излъчвани на живо в близо 200 държави по цял свят. 184 състезатели от 23 отбора стартират с мечтата да финишират пред Колизеума в Рим на 31 май, като дотогава ще трябва да изминат общо над 3450 километра.

По българските и италианските шосета ще карат един от най-добрите колоездачи в света, а най-голямата звезда сред тях със сигурност е Йонас Вингегор от тима на Висма-Лийз а байк. Датчанинът е двукратен шампион в Обиколката на Франция (2022 и 2023 година), победител в Обиколката на Испания (2025 година) и ще се стреми към това да стане едва осмият състезател в цялата история на колоезденето и първият от Крис Фрум насам, който печели трите Гранд тура.

В "розовия" Несебър текат последни приготовления за старта на Джиро д'Италия
В "розовия" Несебър текат последни приготовления за старта на Джиро д'Италия

Като най-сериозен конкурент на Вингегор се очертава Джулио Пелицари. 23-годишният италианец от състава Ред Бул-Бора-Хансгрое завърши на шесто място в Обиколките на Италия и на Испания през миналата година и ще има апетита да се бори поне място на подиума. Неговият съотборник Джай Хиндли, шампион в Джирото през 2022 година, обаче също може да се намеси в борбата за генералното класиране.

Такава амбиция ще има и шампионът за 2021 година Еган Бернал. Колумбиецът имаше серия от инциденти през последните години, които му попречиха да надгради над изключително обещаващия старт на кариерата му, включващ и спечелване на Обиколката на Франция през 2019 година, но сега тези проблеми изглеждат зад гърба. Въпросът пред Бернал е ще може ли да получи достатъчно помощ от съотборниците си в тима на ИНЕОС, който преди дни обяви, че започва нова глава в развитието си и ще търси завръщане към успехите, когато генерален спонсор на отбора бе медийната компания Скай.

Фаворитът на Джиро д'Италия Йонас Вингегор: Ако постигна този хеттрик, ще вляза в историята
Фаворитът на Джиро д'Италия Йонас Вингегор: Ако постигна този хеттрик, ще вляза в историята

Несъмнено съставът на Обединените арабски емирства се очаква да бъде фаворитът за първото място в отборното класиране. Проблемът за ОАЕ е липсата на изявен лидер в отсъствието на шампиона за 2024 година Тадей Погачар, вицешампиона за миналата година Исак дел Торо и португалеца Жоао Алмейда. Без тях лидер на отбора трябва да бъде Адам Йейтс, който ще опита да дублира успеха на своя брат близнак Саймън, който през миналата година спечели Джирото с фланелката на Висма-Лийз а байк. Тази година обаче той не е на старта, тъй като избра да прекрати кариерата си.

Всеки от тези колоездачи е потенциален победител и в класирането за "синята фланелка" при катерачите, но едва ли някой от тях ще може да се бори за "цикламеното трико", което се очаква да бъде спечелено от някой от спринтьорите.

Стартът на Джиро Д'Италия от България ще даде тласък както на туризма, така и за развитието на колоезденето
Стартът на Джиро Д'Италия от България ще даде тласък както на туризма, така и за развитието на колоезденето

В ролята на фаворит е италианецът Джонатан Милан от състава на Лидл-Трек, който спечели класирането по точки два пъти в последните три години. Неговите основни конкуренти се очертава да бъдат австралиецът Кейдън Гроувс, нидерландецът Дилан Гроневехен и германецът Паскал Акерман.

Предвид равнинния профил на първия етап, който е с дължина от 147 километра от Несебър до Бургас, с най-големи шансове за победа изглежда Милан. Италианецът вече спечели шест старта през сезона, а освен това държи и един необикновен рекорд - той три пъти е завършвал Голяма обиколка и три пъти е печелил класирането по точки.

Стартът на днешния етап ще бъде в Стария град в Несебър малко преди 14:00 часа, а около 17:00 часа колоната се очаква да пристигне на финала в Бургас, който ще бъде разположен на кръстовищито на улиците "Демокрация" и "Гурко".

Следвай ни:

Още от Други спортове

Няма да има летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година

Няма да има летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година

  • 8 май 2026 | 06:52
  • 948
  • 0
В "розовия" Несебър текат последни приготовления за старта на Джиро д'Италия

В "розовия" Несебър текат последни приготовления за старта на Джиро д'Италия

  • 7 май 2026 | 19:54
  • 1176
  • 1
Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 26425
  • 103
МОК препоръча свалянето на ограничения към спортистите от Беларус

МОК препоръча свалянето на ограничения към спортистите от Беларус

  • 7 май 2026 | 17:09
  • 694
  • 0
Двукратният победител от Джиро д‘Италия Иван Басо ще участва в състезание, организирано от Верея

Двукратният победител от Джиро д‘Италия Иван Басо ще участва в състезание, организирано от Верея

  • 7 май 2026 | 14:28
  • 1045
  • 0
Бронзов медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 даде положителна допинг проба

Бронзов медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 даде положителна допинг проба

  • 7 май 2026 | 13:56
  • 3863
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
  • 4248
  • 23
Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

  • 8 май 2026 | 07:45
  • 2278
  • 3
Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

  • 8 май 2026 | 01:17
  • 19782
  • 22
Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

  • 7 май 2026 | 23:57
  • 29371
  • 19
Фрайбург се справи с Брага и стигна до исторически финал

Фрайбург се справи с Брага и стигна до исторически финал

  • 7 май 2026 | 23:56
  • 23115
  • 12
Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

  • 7 май 2026 | 22:57
  • 20503
  • 24