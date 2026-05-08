От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

Днес в българския град Несебър ще бъде даден старт на 109-ото издание на едно от най-големите и най-престижни колоездачни състезания в света - Обиколката на Италия.

Джирото идва в България за първи път с цели три етапа. От петък, 8 май, до неделя, 10 май, страната ни ще се превърне в център на световното колоездене с етапите от Несебър до Бургас, от Бургас до Велико Търново и от Пловдив до София, а те ще бъдат излъчвани на живо в близо 200 държави по цял свят. 184 състезатели от 23 отбора стартират с мечтата да финишират пред Колизеума в Рим на 31 май, като дотогава ще трябва да изминат общо над 3450 километра.

По българските и италианските шосета ще карат един от най-добрите колоездачи в света, а най-голямата звезда сред тях със сигурност е Йонас Вингегор от тима на Висма-Лийз а байк. Датчанинът е двукратен шампион в Обиколката на Франция (2022 и 2023 година), победител в Обиколката на Испания (2025 година) и ще се стреми към това да стане едва осмият състезател в цялата история на колоезденето и първият от Крис Фрум насам, който печели трите Гранд тура.

Като най-сериозен конкурент на Вингегор се очертава Джулио Пелицари. 23-годишният италианец от състава Ред Бул-Бора-Хансгрое завърши на шесто място в Обиколките на Италия и на Испания през миналата година и ще има апетита да се бори поне място на подиума. Неговият съотборник Джай Хиндли, шампион в Джирото през 2022 година, обаче също може да се намеси в борбата за генералното класиране.

Такава амбиция ще има и шампионът за 2021 година Еган Бернал. Колумбиецът имаше серия от инциденти през последните години, които му попречиха да надгради над изключително обещаващия старт на кариерата му, включващ и спечелване на Обиколката на Франция през 2019 година, но сега тези проблеми изглеждат зад гърба. Въпросът пред Бернал е ще може ли да получи достатъчно помощ от съотборниците си в тима на ИНЕОС, който преди дни обяви, че започва нова глава в развитието си и ще търси завръщане към успехите, когато генерален спонсор на отбора бе медийната компания Скай.

Несъмнено съставът на Обединените арабски емирства се очаква да бъде фаворитът за първото място в отборното класиране. Проблемът за ОАЕ е липсата на изявен лидер в отсъствието на шампиона за 2024 година Тадей Погачар, вицешампиона за миналата година Исак дел Торо и португалеца Жоао Алмейда. Без тях лидер на отбора трябва да бъде Адам Йейтс, който ще опита да дублира успеха на своя брат близнак Саймън, който през миналата година спечели Джирото с фланелката на Висма-Лийз а байк. Тази година обаче той не е на старта, тъй като избра да прекрати кариерата си.

Всеки от тези колоездачи е потенциален победител и в класирането за "синята фланелка" при катерачите, но едва ли някой от тях ще може да се бори за "цикламеното трико", което се очаква да бъде спечелено от някой от спринтьорите.

В ролята на фаворит е италианецът Джонатан Милан от състава на Лидл-Трек, който спечели класирането по точки два пъти в последните три години. Неговите основни конкуренти се очертава да бъдат австралиецът Кейдън Гроувс, нидерландецът Дилан Гроневехен и германецът Паскал Акерман.

Предвид равнинния профил на първия етап, който е с дължина от 147 километра от Несебър до Бургас, с най-големи шансове за победа изглежда Милан. Италианецът вече спечели шест старта през сезона, а освен това държи и един необикновен рекорд - той три пъти е завършвал Голяма обиколка и три пъти е печелил класирането по точки.

Стартът на днешния етап ще бъде в Стария град в Несебър малко преди 14:00 часа, а около 17:00 часа колоната се очаква да пристигне на финала в Бургас, който ще бъде разположен на кръстовищито на улиците "Демокрация" и "Гурко".