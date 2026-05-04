Стартът на Джиро Д'Италия от България ще даде тласък както на туризма, така и за развитието на колоезденето

Стартът на Джиро д`Италия от България ще даде тласък както на туризма, така и за развитието на колоезденето като спорт, каза за БТА един от най-титулуваните родни колоездачи Ненчо Стайков. Той ще бъде сред гостите на началото на обиколката, което ще бъде поставено с етапа Несебър – Бургас на 8 май.

За своя избор да тренира колоездене Стайков посочи, че в началото е искал да стане футболист. Дори е започнал да тренира, но по-късно се е отказал и се е ориентирал към велосипеда. Реших, че този спорт е нещо уникално – там разчиташ само на себе си, на своята сила и воля, посочи Стайков. Кариерата му продължава около 22-23 години. Започва като юноша старша възраст, сработва се добре с колегите си, с екипа и успява да покори много спортни върхове. Вярно е, че отборите бяха аматьорски, а не професионални, но постигнахме много добри резултати, спомня си Стайков.

Като едно от сериозните постижения в кариерата си той отчита представянето си с отбора на България на Олимпиадата в Москва през 1980 г. Колоездачът посочи, че всичко спечелено в кариерата му е специално, но Олимпиадата в Москва и шестото място е ценно, тъй като са можели да вземат и медал. По това време имаше много силни отбори и ние бяхме в шестицата, спомня си Стайков.

За аматьорското колоездене най-голямото събитие беше Пробегът на мира, защото там се събираха всички елитни аматьорски колоездачи, каза още Стайков. По думите му може да се каже, че в това състезание са участвали много добри спортисти, станали след това професионални колоездачи - италианци, белгийци, холандци, французи. Стайков коментира още, че след прехода от социализъм към демокрация, Олаф Лудвиг е станал професионалист, Джамолидин Абдужапаров – също, като са имали много добри изяви, печелили са, носили са фланелки.

Самият той в Пробега на мира има две етапни победи и е носил два пъти златната фланелка, като втория път за по-дълго време, след което в крайното класиране е станал втори. Първият път, като спечелих етап, още бях млад и незрял, с малък опит, но мога да кажа, че тогава Пробега го загубих по-скоро заради съдийско решение, спомня си Стайков. И уточнява, че човек не бива да съжалява за отминали неща, трябва само да си спомня хубавите моменти и да се гордее с постигнатото.

Всяка победа, всяка награда е специална, е позицията на колоездача. Той лично е печелил Обиколката на Турция. "Обиколката на Турция, във Франция, Обиколката на Нормандия - всички победи, които съм извоювал, са ценни", споделя спортистът. Ненчо Стайков е един от малцината, спечелил три пъти и Обиколката на нашата страна (през 1978, 1980 и 1984 година). Няма как човек да не се гордее, че е спечелил Обиколката на България, който не е участвал, не знае какво означава тази победа, посочи Стайков.

За тренировките си той си спомня, че във Варна не е имало колодруми, нито специални места. Колоездачите са тренирали най-вече по пътищата, като са карали до Балчик и до Кранево. Само че в ония години беше спокойно, нямаше толкова автомобили, можеше да се кара без проблеми или напрежение, посочи Стойков. Според него днес е абсурд да се провеждат подобни тренировки. Особено като се има предвид, че шофьорите – не само в България, навсякъде, са малко невнимателни и провокират инциденти, каза още Стайков.

Той посочва, че три са най-големите състезания по колоездене в света - Джирото (на Италия), Тур дьо Франс (на Франция) и Вуелтата (на Испания). Води се, че най-голяма е обиколката на Франция, но за Стайков най-уникална е Джиро д`Италия, тъй като е с много височини, докато във Франция се редуват - има равнинни етапи и планински. Джирото е по-тежко, аргументира се Стайков.

Той е категоричен, че страната ни трябва да се гордее с факта, че е домакин на първите три етапа от тазгодишното състезание. За подобно нещо се чака много дълго време, а е изключително полезно не само за туризма, а най-вече за привличането на младите хора към спорта, посочи Стайков.

За самото колоездене той отчита, че не се е променило съществено във времето. Методът е един и същ, просто обслужването е на много по-високо ниво, посочи Стайков. Естествено, променят се и велосипедите, по тях всичко е подобрено, а фирмите продължават да се надпреварват в тази област, посочи колоездачът.

За интереса към самия спорт Стайков дава пример с Португалия, където живее. По думите му там не само младите карат велосипеди, но и възрастните. Особено през почивните дни се виждат уникални гледки на масово колоездене, посочи Стайков. Той допълни, че и у нас има шанс да се стигне до такова ниво, но трябва да мине време. По думите му има надежда сега Джирото да привлече повече хора, да запали младежите не конкретно по колоезденето а по спорта. Днес всеки е хванал телефона, или лаптопа и гледа само в екрана, посочи Стайков и допълни, че всъщност спортът учи на дисциплина, на самоуважение, на това да разчиташ на себе си, а не да чакаш мама и тате да свършат всичко вместо тебе. За себе си казва, че вече не тренира активно, но следи всякакви спортни събития. Вече е купил велосипед и на внука си, който е 6-годишен. Амбицията ми не е да го правя спортист, а да го изкарвам сред природата, защото вече е ученик, но не е робот само да чете и да смята, посочи Стайков.

За предстоящия старт на Джирото той уточни, че ще бъда в Бургас, за да го гледа на живо. След това ще участва в инициативите, планирани в София. Организаторите са предвидили един страхотен велопоход, в който ще участваме аз, Олаф Лудвиг, Джамолидин Абдужапаров и Христо Зайков, обясни Стайков, като уточни, че четиримата ще преминат определено разстояние, а финалът им ще бъде пред Народното събрание.

