Фаворитът на Джиро д'Италия Йонас Вингегор: Ако постигна този хеттрик, ще вляза в историята

Датският колоездач Йонас Вингегор се цели в първа победа в Обиколката на Италия, която започва утре от Несебър, като това би го наредило сред специалните състезатели, печелили трите големи състезания в Европа - Обиколките на Франция, Италия и Испания, предаде Ройтерс. Той спечели Тур дьо Франс през 2022 и 2023, както и Вуелтата в Испания преди година, като е големият фаворит и на Джиро д'Италия.

"Това е ново предизвикателство и точно от това имам нужда. Нямам търпение да стартирам, целта ми е да спечеля на финала в Рим", каза лидерът на тима Висма-Лийз а Байк пред вестник "Гадзета дело Спорт". Вестникът припомня в репортажа си от Бургас, че само един българин е завършвал престижното състезание - Николай Михайлов, който финишира на 129-о място в генералното класиране в Милано през 2015 година.

"В продължение на няколко години спортният ми календар бе един и същ, имах нужда от промяна. Джирото е голямата ми цел, тези няколко седмици съм убеден, че ще ми помогнат и да съм в топ форма за Обиколката на Франция. Но сега фокусът ми е върху Джирото. Съжалявам, че не съм участвал в миналите издания, гледал съм състезанието като дете. Не мисля, че съм единственият фаворит, тимът на Ред Бул е много силен", добави датчанинът.

Евентуална победа на Обиколката на Италия ще го превърне в едва осмия колоездач, печелил трите големи състезания, като това са правили до момента Жак Анкетил, Феличе Джимонди, Еди Меркс, Бернар Ино, Алберто Контадор, Винченцо Нибали и Крис Фруум. Четирикратният победител на Тур дьо Франс Тадей Погачар има нужда от победа в Испания, за да попадне в тази престижна компания.

"Да постигна този хеттрик е цел за мен. Това означава, че ще вляза в историята", смята Вингегор. "Тадей също ще успее, въпрос на време е. Той може би е най-добрият в историята. Но вече съм го побеждавал и съм убеден, че мога да го направи отново", каза още той.

Снимки: Борислав Трошев