Надя Тончева с нова победа на Европейското по шахмат за жени

Надя Тончева се изкачи сред първите десет в класирането на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми след победа в петия кръг над белорускинята Варвара Полякова.

Състезателката на Шахматен клуб Левски се наложи с черните фигури след 44 хода игра и вече има 4 точки, с които заема десетото място. За Тончева това бе трета победа, като тя е и единствената от българките в турнира, която не познава вкуса на поражението.

Първа загуба допусна Нургюл Салимова, която отстъпи с черните фигури пред Гюленай Айдън от Турция. Победа на Салимова щеше да я прати в топ 3 във временното класиране, но с 3,5 точки сега тя разделя местата от 15-о до 34-то.

Също с 3,5 точки вече е и Белослава Кръстева, която спечели с белите фигури срещу естонката Маргарет Олде.

Габриела Антова е с актив от 3 точки след пет кръга, след като направи реми с белите с Говхар Бейдулайева от Азербайджан.

С 2,5 точки е Виктория Радева, която спечели с черните фигури срещу азербайджанката Марям Агхавердиева, като така пловдивчанката прекъсна серията си от две последователни поражения.

Анджелика Ненова регистрира първа победа на шампионата на Стария континент. 16-годишната шахматистка на ЦСКА вече е с 2 точки след успех над Александра Едиберидзе от Грузия.

С 2 точки е и Гергана Пейчева, която допусна загуба срещу англичанката Бодхана Сиванандан.

Едноличен лидер в класирането вече е украинката Анастасия Хнатишин. Тя има 5 точки след победа над англичанката Елмира Мирзоева.

В събота е шестият кръг, с който европейското първенство официално се преполовява. Турнирът в Батуми завършва на 5 юни.

