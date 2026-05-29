  Надя Тончева с нова победа на Европейското по шахмат за жени

Надя Тончева с нова победа на Европейското по шахмат за жени

Надя Тончева с нова победа на Европейското по шахмат за жени

Надя Тончева се изкачи сред първите десет в класирането на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми след победа в петия кръг над белорускинята Варвара Полякова.

Състезателката на Шахматен клуб Левски се наложи с черните фигури след 44 хода игра и вече има 4 точки, с които заема десетото място. За Тончева това бе трета победа, като тя е и единствената от българките в турнира, която не познава вкуса на поражението.

Първа загуба допусна Нургюл Салимова, която отстъпи с черните фигури пред Гюленай Айдън от Турция. Победа на Салимова щеше да я прати в топ 3 във временното класиране, но с 3,5 точки сега тя разделя местата от 15-о до 34-то.

Също с 3,5 точки вече е и Белослава Кръстева, която спечели с белите фигури срещу естонката Маргарет Олде.

Габриела Антова е с актив от 3 точки след пет кръга, след като направи реми с белите с Говхар Бейдулайева от Азербайджан.

С 2,5 точки е Виктория Радева, която спечели с черните фигури срещу азербайджанката Марям Агхавердиева, като така пловдивчанката прекъсна серията си от две последователни поражения.

Анджелика Ненова регистрира първа победа на шампионата на Стария континент. 16-годишната шахматистка на ЦСКА вече е с 2 точки след успех над Александра Едиберидзе от Грузия.

С 2 точки е и Гергана Пейчева, която допусна загуба срещу англичанката Бодхана Сиванандан.

Едноличен лидер в класирането вече е украинката Анастасия Хнатишин. Тя има 5 точки след победа над англичанката Елмира Мирзоева.

В събота е шестият кръг, с който европейското първенство официално се преполовява. Турнирът в Батуми завършва на 5 юни.

Рая Иванова се класира за 1/4-финалите на Световния ранкинг турнир в Камник

Мирослава Минчева остана на крачка от втори медал на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен

Нарваес отпадна от Джирото, Мание е почти сигурният носител на цикламената фланелка

Четвъртите в света спряха сестри Стоеви на супер турнира в Сингапур

Рая Иванова спечели квалификациите при девойките на турнир по стрелба с лък в Словения

Нургюл Салимова записа трета поредна победа на европейското първенство по шахмат

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

