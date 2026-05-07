В "розовия" Несебър текат последни приготовления за старта на Джиро д'Италия

До началото на 109-ото издание на Обиколката на Италия остават по-малко от 24 часа, а в пременения в розово Несебър текат последните приготовления преди старта.

От античния черноморски град в петък ще започне борбата на най-добрите колоездачи в света за "розовата фланелка", която се връчва на победителя от 1909 година насам.

Първите метри от Джиро д'Италия, което тази година е с обща дължина от 3459 километра, ще бъдат преминати в Стария град в Несебър. Сред местните хора цери сериозно въодушевление, което може да се види от начина, по който са украсени домовете им и улиците. Розовото и цикламеното са двата преобладаващи цвята в града, а множество колоездачи-любители се придвижват из кълдъръмените улици, подготвяйки се за това, което очаква състезателите утре.

Началото на първия етап ще бъде дадено в петък около 14:00 часа, а час по-рано ще започне и церемонията по откриването. За нея в Стария град, който е част от културното наследство на ЮНЕСКО, вече са изградени три сцени, на които ще бъде представена културната програма и от които колоездачите ще поздравят феновете. Друга атракция за феновете са изградените рамки-пана, на които те могат да си направят снимки за спомен от първото идване на Джирото на територията на България.

След старта и преминаването през Стария град, участниците в Обиколката на Италия ще минат покрай емблемата на Несебър - Вятърната мелница, преди да влязат в Новия град. След достигането до градския стадион ще бъде отбелязан и нулевият километър, от който реално ще започне състезанието.

Колоездачите ще се насочат на Юг към Равда, Ахелой и Поморие, а след достигането си до Бургас ще поемат на Югоизток към Росен, Черноморец и Созопол. Там те ще обърнат, за да се върнат в Бургас, където малко след 17:00 часа трябва да финишират при кръстовището на бул. "Демокрация" и ул. "Гурко", изминавайки първите 147 състезателни километра.

Снимки: Sportal.bg