  В "розовия" Несебър текат последни приготовления за старта на Джиро д'Италия

  • 7 май 2026 | 19:54
До началото на 109-ото издание на Обиколката на Италия остават по-малко от 24 часа, а в пременения в розово Несебър текат последните приготовления преди старта.

От античния черноморски град в петък ще започне борбата на най-добрите колоездачи в света за "розовата фланелка", която се връчва на победителя от 1909 година насам.

Първите метри от Джиро д'Италия, което тази година е с обща дължина от 3459 километра, ще бъдат преминати в Стария град в Несебър. Сред местните хора цери сериозно въодушевление, което може да се види от начина, по който са украсени домовете им и улиците. Розовото и цикламеното са двата преобладаващи цвята в града, а множество колоездачи-любители се придвижват из кълдъръмените улици, подготвяйки се за това, което очаква състезателите утре.

Началото на първия етап ще бъде дадено в петък около 14:00 часа, а час по-рано ще започне и церемонията по откриването. За нея в Стария град, който е част от културното наследство на ЮНЕСКО, вече са изградени три сцени, на които ще бъде представена културната програма и от които колоездачите ще поздравят феновете. Друга атракция за феновете са изградените рамки-пана, на които те могат да си направят снимки за спомен от първото идване на Джирото на територията на България.

След старта и преминаването през Стария град, участниците в Обиколката на Италия ще минат покрай емблемата на Несебър - Вятърната мелница, преди да влязат в Новия град. След достигането до градския стадион ще бъде отбелязан и нулевият километър, от който реално ще започне състезанието.

Колоездачите ще се насочат на Юг към Равда, Ахелой и Поморие, а след достигането си до Бургас ще поемат на Югоизток към Росен, Черноморец и Созопол. Там те ще обърнат, за да се върнат в Бургас, където малко след 17:00 часа трябва да финишират при кръстовището на бул. "Демокрация" и ул. "Гурко", изминавайки първите 147 състезателни километра.

Снимки: Sportal.bg

Двукратният победител от Джиро д'Италия Иван Басо ще участва в състезание, организирано от Верея

Бронзов медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 даде положителна допинг проба

Мария Гроздева и Юсуф Дикеч подкрепят млади таланти на турнир по стрелба в София

Шумен 61 приема шампиона Локомотив (Горна Оряховица) в първия мач от финалната серия в първенството

Троянският колоездачен клуб Хемус-1896 е със 130-годишна история и традиции

Трасето за състезателен БМХ в Плевен тази година ще приеме три състезания

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Тежка контузия за Филип Кръстев

Добруджа скочи на Спартак: обвини "соколите" в лоша организация и призова ДК за наказания

На живо от Ботевград: Следете всичко най-интересно преди мача Апоел - Реал Мадрид със Sportal.bg

Тревата на "Армията" поникна

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

